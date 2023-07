PSG anuncia contratações de eslovaco Skriniar e Marco Asensio

O Paris Saint-Germain oficializou nesta quinta-feira (6) as contratações do zagueiro eslovaco Milan Skriniar, que chega sem custos após seis temporadas na Inter de Milão, e do atacante espanhol Marco Asensio, que deixou o Real Madrid.

Skriniar, de 28 anos, e Asensio, de 27, são as primeiras contratações do PSG para a próxima temporada. O eslovaco assinou "até 30 de junho de 2028"; o espanhol, até 2026.

O zagueiro chega para reforçar uma defesa que sofreu um número recorde de gols para um campeão francês (40), o pior desempenho em 20 anos (o Lyon sofreu 41 em 2003).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estou muito feliz em fazer parte deste clube maravilhoso. O PSG é um dos clubes mais fortes do mundo, com grandes jogadores e torcedores fantásticos", declarou Skriniar, citado em comunicado do clube.

O time parisiense tentava a contratação do zagueiro havia meses, mas a Inter pedia um alto valor pela transferência: 70 milhões de euros (R$ 369 na cotação atual) no ano passado e 20 milhões de euros (R$ 105 milhões) na última janela.

Já Asensio chega a Paris depois de dez temporadas e 17 títulos pelo Real Madrid, entre eles três Ligas dos Campeões, em um total de 285 jogos e 61 gols.

"É um privilégio fazer parte deste grande clube como é o PSG. Estou ansioso para conhecer meus novos companheiros e trabalhar com eles para alcançar grandes objetivos", comentou o atacante, que havia anunciado sua saída do time merengue há poucos dias.

Na última temporada, Asensio marcou 12 gols e fez sete assistências entre Campeonato Espanhol e Champions.

O jogador vinha sem espaço no Real Madrid desde a ascensão do brasileiro Rodrygo e do uruguaio Federico Valverde.

ays-jta/ole/psr/cb/aa