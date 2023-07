Presidente da Ucrânia visita a Bulgária

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, chegou nesta quinta-feira (6) em Sófia para "uma visita de um dia", anunciou em um comunicado o governo de Bulgária, um importante produtor de armas que apoia Kiev contra a invasão russa.

A visita tem como objetivo acelerar as entregas de armas leves e de munições soviéticas, cruciais para a contraofensiva ucraniana em curso.

Zelensky informou no Telegram que terá "conversas profundas" com o primeiro-ministro búlgaro Nikolai Denkov e com o presidente Rumen Radev, além de vários integrantes do governo e parlamentares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante as reuniões serão abordadas questões de defesa e a integração euroatlântica da Ucrânia, acrescentou.

A Bulgária está prestes a aprovar o envio de ajuda militar diretamente a Ucrania, o que até agora acontecia por meio de terceiros países.

O país, membro da União Europeia e da Otan, é histórica e culturalmente próximo da Rússia, o que motivou um grande debate sobre o envio de armas à Ucrânia.

vs-anb/pc/zm/fp