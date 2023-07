Míssil russo mata 4 pessoas em Lviv em ataque 'mais destrutivo' na cidade, diz prefeito

Mísseis russos mataram pelo menos quatro pessoas e destruíram dezenas de casas em Lviv, no ataque mais mortal contra a cidade do oeste ucraniano, que em grande parte foi poupada do pior da guerra devido à sua distância das linhas de frente. As equipes de resgate estavam vasculhando os escombros em busca de mais sobreviventes, disse Ihor Klymenko, o ministro de assuntos internos, no Telegram. Pelo menos sete pessoas foram resgatadas de um complexo residencial onde o terceiro e o quarto andares foram destruídos, disse ele.

O presidente Volodmir Zelenski prometeu uma resposta, acrescentando que seria uma "resposta forte", em uma mensagem no Twitter.

"Esse é o maior ataque à infraestrutura civil de Lviv desde o início da invasão em grande escala", disse Andriy Sadovyi, prefeito da cidade, em um vídeo publicado no Twitter, falando em frente a carros destruídos, janelas quebradas e destroços espalhados pela rua.

O chefe da administração militar regional disse que uma parte da infraestrutura também foi danificada, mas não forneceu detalhes.

Não se sabia imediatamente quantos mísseis haviam sido lançados ou como as defesas aéreas da cidade haviam se saído. Os destroços que caem dos mísseis interceptados podem ser mortais e causar incêndios e outros danos.

Lviv fica a cerca de 48 km da fronteira com a Polônia e tem sido uma parada comum para voluntários que se dirigem às linhas de frente desde a invasão em grande escala da Rússia no ano passado.

As sirenes de ataque aéreo começaram a soar em partes da Ucrânia, incluindo a capital, Kiev, por volta da 1h30 da manhã de quinta-feira (6) e se espalharam para outras regiões. Por volta das 2h30, foram emitidos alerta em todo o país, segundo os mapas de alerta. A Força Aérea da Ucrânia alertou que vários mísseis estavam se movendo em direção ao oeste.

Logo em seguida, houve relatos do prefeito e da mídia de notícias sobre explosões em Lviv. As autoridades disseram que as defesas aéreas estavam funcionando e pediram aos moradores que permanecessem em abrigos. Por volta das 3h20, sirenes de ambulância foram ouvidas na cidade.

Ataque a Lviv foi o mais destrutivo da invasão

O ataque feito com dez mísseis de cruzeiro Kalibr, sete dos quais foram interceptados foi "o mais destrutivo" desde o início da invasão russa, disse o prefeito, Andriy Sadovyi. Trinta e três pessoas ficaram feridas no ataque e 13 delas continuam em hospitais.

Um total de 35 edifícios foram danificados, dois deles de forma "crítica", 60 apartamentos foram seriamente afetados. Há danos a instituições educacionais, residências da Politécnica de Lviv e um grande prédio de escritórios nas proximidades. Cinquenta e sete veículos foram destruídos, disse o prefeito em uma coletiva de imprensa, acrescentando que cerca de mil moradores podem precisar de abrigo temporário.

As pessoas afetadas estão sendo transferidas para hotéis e alojamentos temporários usados anteriormente para pessoas deslocadas internamente. A área fica próxima ao centro da cidade, um Patrimônio Mundial da Unesco. Como em muitas outras partes de Lviv, os edifícios não estão longe dos quartéis militares.

O prédio de um dos estabelecimentos de treinamento militar, a Academia Militar Nacional Hetman Petro Sahaidachny, fica a apenas algumas centenas de metros de distância, embora não haja informações sobre danos às instalações.

Um vídeo com imagens feitas após o ataque foi compartilhado no Twitter por Zelenski, mostrando que os dois últimos andares do edifício são os mais afetados, parcial ou totalmente destruído. Também é possível ver veículos queimados perto do prédio e outro prédio de escritórios nas proximidades mostra todas as suas janelas estouradas.

As explosões puderam ser ouvidas em toda a área circundante. "Foi muito assustador. Embora algumas das explosões parecessem ataques aéreos, parecia que estavam acontecendo bem perto da minha casa. Os alarmes dispararam em todos os veículos.

O ataque com mísseis em Lviv, localizada a cerca de mil quilômetros da linha de frente, é o mais recente de uma série de ataques a cidades que são relativamente menos protegidas do que aquelas mais próximas das áreas de combate.

Na terça-feira, 4, 43 pessoas ficaram feridas em um ataque a Pervomaiske, em Kharkov, e três pessoas morreram no ataque de drones de Shahed, na segunda-feira, 3, em Sumy.

Os alarmes de ataque aéreo também soaram em Kiev na noite de quinta-feira, embora a capital não tenha sido atingida por mísseis há pelo menos uma semana. "Infelizmente, não é fácil proteger todo o país de contra-ataques de mísseis como esses", disse o porta-voz da força aérea, Yuriy Ignat, à rádio ucraniana. "Um F-16 poderia assumir o controle", disse ele, referindo-se aos caças que a Ucrânia está solicitando aos países apoiadores. (Com agências internacionais).