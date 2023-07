Comunicado do Business Wire :PUMA

A PUMA se inscreveu na Deforestation-Free Call to Action for Leather, uma iniciativa mundial sem fins lucrativos lançada pela Textile Exchange and Leather Working Group que visa criar cadeias de suprimentos de couro equitativas, transparentes e livres de desmatamento. O intuito é promover a ação das marcas em vários setores para acabar com o desmatamento e a conversão de ecossistemas naturais ligados ao fornecimento de couro. Ao fazer isso, o que se busca é proteger o habitat e a biodiversidade da vida selvagem, preservar os estoques de carbono para mitigar as mudanças climáticas e proteger os direitos humanos.

As cadeias de suprimentos de vestuário estão ligadas à degradação do solo, conversão de ecossistemas naturais e poluição de hidrovias. A maior parte do impacto negativo na biodiversidade vem de três estágios na cadeia de valor: produção de matéria-prima, preparação e processamento de material e fim da vida útil.

"Para atenuar o risco de perda de biodiversidade devido aos nossos processos de produção, a PUMA aborda o risco de poluição ambiental por meio de nossas metas para aumentar o uso de materiais mais sustentáveis e por meio do programa de nossos fornecedores sobre clima, produtos químicos, água e ar", disse Veronique Rochet, diretora sênior de Sustentabilidade da PUMA. "Este compromisso livre de desmatamento também apoia diretamente uma das metas de sustentabilidade 10FOR25 da PUMA que visa reduzir nosso impacto na biodiversidade. Para ajudar na proteção de florestas e espécies ameaçadas, a PUMA também se compromete a não usar madeira ou tecidos derivados de madeira de florestas antigas e ameaçadas", explicou Veronique.

Todo o couro (100%) que a PUMA adquire atualmente é de curtumes certificados pelo Leather Working Group. Isso significa que o couro usado nos produtos da PUMA vem de fabricantes que estão trabalhando para implementar os padrões de práticas recomendadas da indústria em gerenciamento ambiental e rastreabilidade. Atualmente, a PUMA monitora o desempenho de rastreabilidade upstream de seus curtumes premiados com medalhas LWG (Leather Working Group).

No entanto, metade do couro usado na PUMA é camurça, um subproduto do negócio de couro de flor integral. O desafio enfrentado atualmente pela PUMA e outras empresas na indústria é que a maioria dos curtumes de camurça trabalha com agentes e intermediários, além dos curtumes diretos, para garantir um abastecimento estável, o que cria um desafio sobre a rastreabilidade total na fazenda de gado.

A PUMA espera colaborar com a indústria, sua cadeia de suprimentos de couro, a Textile Exchange e o Leather Working Group para superar os obstáculos e encontrar soluções em conjunto.

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por 75 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach (Alemanha).

