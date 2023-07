São Paulo espera vencedor de San Lorenzo-Medellín nas oitavas da Sul-Americana

O São Paulo, atual vice-campeão da Copa Sul-Americana, vai esperar pelo vencedor do mata-mata entre Independiente Medellín e San Lorenzo nas oitavas de final da edição 2023 do segundo maior torneio continental, de acordo com o sorteio realizado nesta quarta-feira, (5) na sede da Conmebol, em Assunção.

O tricolor paulista, tricampeão da Libertadores (1992, 1993 e 2005) e campeão da Sul-Americana em 2012, jogará em casa o jogo de volta, entre 8 e 10 de agosto.

Já o Corinthians, que ficou em terceiro em seu grupo na Libertadores, vai enfrentar o Universitario do Peru no mata-mata para decidir o adversário do Newell's Old Boys.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As oitavas de final da Copa Sul-Americana, com jogos de ida na primeira quinzena de agosto, terão os vencedores dos oito grupos do torneio e os vencedores dos playoffs entre os segundos da Sul-Americana e os terceiros da Libertadores.

Estes playoffs vão acontecer entre 11 de 20 de julho e os classificados às oitavas farão os jogos de ida como mandantes.

-- Chaves das oitavas de final Copa Sul-Americana:

Vencedor de Sporting Cristal (PER)-Emelec (ECU) x Defensa y Justicia (ARG)

Vencedor de Barcelona (EQU)-Estudiantes (ARG) x Goiás (BRA)

Vencedor de Colo Colo (CHI)-América Mineiro (BRA) x Bragantino (BRA)

Vencedor de Independiente Medellín (COL)-San Lorenzo (ARG) x São Paulo (BRA)

Vencedor de Ñublense (CHI)-Audax Italiano (CHI) x LDU (EQU)

Vencedor de Libertad (PAR)-Tigre (ARG) x Fortaleza (BRA)

Vencedor de Corinthians (BRA)-Universitario (PER) x Newell's Old Boys (ARG)

Vencedor de Patronato (ARG)-Botafogo (BRA) x Guaraní (PAR)

ma/ol/cb/aa