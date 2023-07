Queda de ônibus de passageiros em barranco deixa 25 mortos no México

Ao menos 25 pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas em um acidente com um ônibus de passageiros, que caiu em um barranco enquanto circulava por uma região montanhosa do estado de Oaxaca (sul do México), informaram autoridades locais.

"O balanço preliminar é de 25 pessoas mortas e 17 feridos graves", informou à AFP, por telefone, um comandante da polícia local, que pediu para ter sua identidade mantida sob sigilo por não estar autorizado a dar declarações.

