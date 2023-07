Pauta de videográficos

* Clima-energia-tecnologia-meio-ambiente

Por muito tempo marginais, as técnicas para reduzir, ou eliminar, o CO2 na atmosfera ganham cada vez mais espaço, devido à incapacidade humana de conter as emissões de gases do efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global.

Videográfico sobre a captura e armazenamento de carbono. - REENVIO DISPONÍVEL

Terça-feira (4) foi o dia mais quente já registrado e, esta semana, a média global de temperatura bateu recorde pelo segundo dia consecutivo, de acordo com dados preliminares divulgados pela Agência Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA, na sigla em inglês).

Videográfico mostrando como os fenômenos naturais El Niño e La Niña influenciam o clima. - REENVIO DISPONÍVEL

