AMLAT MUDANÇA CLIMÁTICA: 'Círculo vicioso' da mudança climática se agrava na América Latina, diz OMM

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Exército israelense conclui operação na Cisjordânia

FBL ESPANHA BRASIL: Com Ancelotti a caminho da Seleção, Real Madrid vira alvo de especulações

=== AMLAT MUDANÇA CLIMÁTICA ===

HAVANA:

'Círculo vicioso' da mudança climática se agrava na América Latina, diz OMM

Aumento da temperatura e do nível do mar, ciclones tropicais mais destrutivos e secas prolongadas: o "círculo vicioso" da mudança climática está se agravando na América Latina e no Caribe, de acordo com um relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM) divulgado nesta quarta-feira (5) em Havana.

(Cuba incêndios Amlat meio ambiente ElNiño seca água natureza, 424 palavras, já transmitida)

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

JERUSALÉM:

Exército israelense anuncia fim de operação letal na Cisjordânia

O exército de Israel anunciou nesta quarta-feira (5) o fim da operação de dois dias em Jenin, na Cisjordânia ocupada, que deixou 12 palestinos e um soldado israelense mortos e provocou alguns confrontos na Faixa de Gaza.

(Israel conflito Palestinos, 680 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

JENIN:

Casas destruídas, carros queimados e cápsulas de bala em Jenin

Os soldados israelenses saíram de Jenin, na Cisjordânia ocupada, mas deixaram marcas de sua mortal incursão militar: casas destruídas, carros queimados e ruas cobertas de escombros, vidros e cápsulas de bala.

(Israel Palestinos conflito diplomacia política, 530 palavras, já transmitida)

=== FBL ESPANHA BRASIL ===

MADRI:

Com Ancelotti a caminho da Seleção, Real Madrid vira alvo de especulações

O Real Madrid terá mais uma temporada sob o comando de Carlo Ancelotti, mas após o anúncio de que o técnico italiano vai assumir a Seleção Brasileira a partir de 2024, as especulações já começaram sobre o futuro comandante do time merengue.

Por Gabriel RUBIO GIRON

(Fbl Espanha Brasil, Ângulo, 598 palavras, já transmitida)

FOTOS ARQUIVO

SÃO PAULO:

Ancelotti, a 'liderança tranquila' para buscar o hexa do Brasil

Embora tenha dito que o Real Madrid poderia ser o seu último trabalho, Carlo Ancelotti se deixou seduzir pelo sonho do hexacampeonato com o Brasil, onde assumirá com a "liderança tranquila" que o fez conquistar vários títulos e o carinho de todos por onde passou.

Por Rodrigo ALMONACID

(Fbl Brasil Seleção, Perfil, 807 palavras, já transmitida)

FOTOS ARQUIVO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BRUXELAS:

Emigrar é 'a única opção' para muitos latinos, alerta PMA

Emigrar é "a única opção" para muitos latino-americanos, confrontados com as crises da mudança climática, da covid-19 e da alta dos preços, disse a chefe da região do Programa Mundial de Alimentos (PMA), Lola Castro, em entrevista à AFP.

(clima inflação cúpula ONU Latam Haiti migração, 459 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

LUXEMBURGO:

Justiça europeia rejeita recurso do separatista catalão Carles

A Justiça europeia rejeitou, nesta quarta-feira (5), o recurso de Carles Puigdemont contra a suspensão de sua imunidade, decidida pelo Parlamento Europeu, o que representa um revés para a estratégia do separatista catalão, principal figura na tentativa de secessão desta região espanhola em 2017.

(UE Catalunha política Espanha, 490 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

PEQUIM:

Chuvas torrenciais deixaram 15 mortes no sudoeste da China

Ao menos 15 pessoas morreram e quatro são consideradas desaparecidas após as chuvas torrenciais que afetaram a metrópole de Chongqing e outras localidades do sudoeste da China, informaram nesta quarta-feira (5) as autoridades locais e a imprensa estatal.

(China meteorologia desastres, 490 palavras, já transmitida)

IWAKI:

Diretor da AIEA tenta reduzir temores de moradores sobre despejo de água de Fukushima no mar

O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, se reuniu nesta quarta-feira (5) com moradores da região japonesa de Fukushima para tentar tranquilizar a população sobre a decisão do governo de despejar no mar a água da central nuclear que sofreu um acidente em 2011.

(Japão meio ambiente energia Fukushima oceano, 630 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

GENEBRA:

Irã mantém forte repressão contra manifestantes, segundo relatório da ONU

O Irã continua impondo uma dura repressão, incluindo execuções, contra pessoas supostamente ligadas aos protestos em massa desencadeados pela morte da jovem Mahsa Amini em setembro, denunciou uma missão de investigação da ONU nesta quarta-feira.

(ONU Irã mulheres manifestações direitos política, 563 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

GRAMATNEUSIEDL:

Cidade na Áustria testa a utopia do desemprego zero

Depois de passar anos em casa criando os dois filhos, a técnica em sistemas elétricos Sarah Sklenicka enfrentou um "grande desafio" para voltar ao mercado de trabalho.

(Áustria trabalho desemprego, 530 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PUERTO AYORA:

El Niño, a maior ameaça em décadas para espécies vulneráveis em Galápagos

Anormalmente quentes para esta época do ano, as águas do Pacífico trazem um alerta às praias: o El Niño já começou e deve ser o mais intenso em décadas, uma sentença de fome e morte para as iguanas marinhas negras do arquipélago equatoriano de Galápagos.

(Equador clima meio ambiente animais ciência, 730 palavras, já transmitida)

PARIS:

'Captura' de CO2 na atmosfera, uma tecnologia em desenvolvimento

Por muito tempo marginais, as técnicas para reduzir, ou eliminar, o CO2 na atmosfera ganham cada vez mais espaço, devido à incapacidade humana de conter as emissões de gases do efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global.

(Clima tecnologia carvão França energia, 760 palavras, já transmitida)

MON:

Guerreiros caçadores de cabeças na Índia esperam não cair no esquecimento

Antigamente, na Índia, os guerreiros Konyak cortavam as cabeças de seus inimigos para se destacarem. Hoje em dia, as últimas e nostálgicas testemunhas daquela época consideram a geração atual muito tranquila.

(Índia história cultura gente comunidade, 570 palavras, já transmitida)

CREMONA, Itália:

A magia de Stradivarius volta a ressoar em seu antigo ateliê

Amantes da música de todo o mundo tentam descobrir, há três séculos, os segredos da ressonância mágica dos violinos de Antonio Stradivari. Agora, vão poder prosseguir em sua busca na antiga casa-ateliê de Cremona, no norte da Itália.

Por Brigitte HAGEMANN

(Itália música cultura história, Reportagem, 600 palavras, a ser transmitida)

FOTOS

=== ESPORTE ===

-- TÊNIS

Acompanhamento do torneio de Wimbledon

AFP