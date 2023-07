Manchester United anuncia contratação de Mason Mount

O Manchester United anunciou nesta quarta-feira (5) a contratação do meia inglês Mason Mount, que estava no Chelsea, por um valor estimado em 64 milhões de euros (R$ 335 milhões na cotação atual), segundo a imprensa britânica.

Mount chega assinando um contrato de cinco anos, depois de uma temporada difícil, marcada por uma série de lesões, com os 'Blues' terminando o Campeonato Inglês na apenas na 12ª colocação.

Na terça-feira, o jogador já tinha publicado um vídeo no Instagram anunciando sua saída do Chelsea depois de seis anos no clube.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 279 jogos pela equipe londrina, Mount marcou 58 gols e deu 53 assistências, participando ativamente do título da Liga dos Campeões em 2021.

Mount, de 24 anos, também já fez 36 jogos pela seleção da Inglaterra, mas foi perdendo espaço na equipe após a ascensão de Jude Bellingham, recentemente contratado pelo Real Madrid.

"Nunca é fácil deixar o clube no qual cresci, mas o Manchester United oferece um desafio estimulante para esta nova fase da minha carreira", explicou o jogador, em declarações publicadas no site dos 'Red Devils'.

"Todo mundo pode ver os grandes progressos no clube com Erik Ten Hag. Depois de me reunir com o treinador e conversar sobre seus projetos, estou ansioso para a próxima temporada e pronto para fazer o grande trabalho que é exigido aqui", acrescentou.

"Mason é um jogador extremamente inteligente e tem qualidades técnicas fantásticas, que vão contribuir significativamente com a nossa equipe", ressaltou John Murtough, diretor de futebol do Manchester United.

"Seu estilo de jogo e suas qualidades são perfeitamente adaptadas ao nosso elenco e todos nós pensamos que ele ainda pode progredir trabalhando com Erik Ten Hag", concluiu Murtough.

hap/psr/cb/aa