Jogadoras da Seleção exibem mensagem de apoio às mulheres iranianas

A Seleção brasileira de futebol feminino chegou nesta quarta-feira (5) à Austrália, onde disputará a Copa do Mundo, em um avião com uma mensagem de apoio às mulheres do Irã, que regularmente protestam contra o uso do véu na cabeça após a morte de Mahsa Amini em 2022.

O avião pousou no aeroporto de Brisbane com a frase em inglês e em letras maiúsculas "NENHUMA MULHER DEVE SER FORÇADA A COBRIR A CABEÇA".

A manifestação de apoio ocorre poucos dias após o anúncio da Fifa de que oito braçadeiras em defesa de diferentes causas feministas, incluindo a igualdade de gênero e o fim da violência, poderão ser usadas pelas jogadoras durante a Copa do Mundo de 2023, organizada por Austrália e Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto.

As brasileiras estreiam na Copa contra o Panamá no dia 24 de julho, em Adelaide, pelo Grupo F, que também inclui França e Jamaica.

A morte, em 16 de setembro de 2022, de uma curda iraniana de 22 anos, Mahsa Amini, presa por não respeitar o rigoroso código de vestimenta imposto às mulheres no Irã, provocou uma onda de protestos, principalmente de mulheres.

As manifestações foram reprimidas com extrema violência e centenas de pessoas morreram no Irã.

