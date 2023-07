Honduras demite técnico argentino Diego Vázquez após eliminação na Copa Ouro

A Federação Nacional de Futebol de Honduras (Fenafuth) anunciou nesta quarta-feira (5) a demissão do técnico argentino Diego Martín Vázquez, devido à eliminação na fase de grupos da Copa Ouro, e anunciou que está analisando opções para "escolher o melhor" substituto.

O órgão máximo do futebol hondurenho informou que "a relação entre a Federação e o técnico Diego Martín Vázquez terminou".

"A comissão de seleções trabalha fortemente na análise dos currículos dos treinadores nacionais e internacionais, para escolher o melhor e mais adequado perfil profissional", acrescenta o comunicado.

Mas reconheceu que a decisão "demorará um tempo razoável" já que "deve ser tomada em clima de paciência e calma", depois de agradecer "o profissionalismo e empenho" de Vázquez e de sua equipe.

'La H' foi eliminada no último domingo na fase de grupos da Copa Ouro que está sendo disputada nos Estados Unidos, apesar de ter derrotado o Haiti por 2 a 1.

Honduras estava no Grupo B, no qual México e Catar se classificaram para a próxima fase.

Vázquez, ex-técnico do Motagua, havia sido nomeado técnico de Honduras em maio de 2022, após a seleção terminar na última colocação no hexagonal das eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo do Catar-2022, com o colombiano Hernán "el Bolillo" Gómez no comando.

Durante seu ciclo, a seleção hondurenha disputou 13 partidas, das quais venceu cinco, perdeu seis e empatou duas, marcando 11 gols e sofrendo 19.

A imprensa hondurenha citou entre os candidatos a substituir Vázquez o argentino do Olimpia Pedro Troglio, o hondurenho do Marathon Salomón Nazar e os colombianos Reinaldo Rueda e Juan Carlos Osorio.

