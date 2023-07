Foguetes lançados de Gaza em meio a ataque israelense na Cisjordânia

Após o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, afirmar que a operação militar em Jenin, cidade no norte da Cisjordânia, estava no fim, cinco foguetes foram disparados da Faixa de Gaza contra Israel nesta quarta-feira, 5, aumentando os temores de uma escalada de violência.

Autoridades israelenses afirmaram que o sistema de defesa aérea do país interceptou todos os foguetes e ninguém ficou ferido. Em retaliação, os israelenses lançaram foguetes contra alvos na Faixa de Gaza.

Na terça-feira, 4, oito pessoas ficaram feridas em Tel Aviv após um homem palestino atropelar e esfaquear pessoas perto de um ponto de ônibus. Uma mulher grávida ficou ferida e perdeu seu bebê, informou a televisão israelense. Outras três pessoas estão em estado grave. O agressor foi morto no local por um civil que estava armado.

Jenin

Após dois dias da maior operação militar israelense na Cisjordânia em duas décadas, 12 palestinos foram mortos, segundo o Ministério da Saúde palestino. Quatro tinham menos de 18 anos e pelo menos cinco foram reivindicados por grupos militantes palestinos como combatentes. Além disso, 120 pessoas ficaram feridas.

Um porta-voz das Forças de Defesa de Israel também disse no Twitter que um soldado foi morto "por tiros" durante a operação militar na noite de terça-feira.

"Não vai ser a única vez que vamos fazer uma operação em Jenin", afirmou Netanyahu quando as tropas começaram a retirada na noite de terça-feira. "Não permitiremos que Jenin volte a ser uma cidade de refúgio para o terrorismo."

A operação militar em Jenin e o ataque em Tel Aviv aumentaram a sensação de incerteza e tensão na região, depois que o governo mais direitista da história de Israel assumiu o poder há seis meses. Os líderes do governo de coalizão prometeram expandir os assentamentos judaicos em território ocupado e lançar uma resposta mais dura à violência, enquanto a Autoridade Palestina perdeu cada vez mais o controle dos focos de militância na Cisjordânia.

Operação

Líderes do Hamas e da Jihad Islâmica também emitiram declarações declarando vitória, à medida que surgiram sinais de que as tropas israelenses poderiam estar se retirando.

Jenin é um bastião dos grupos militantes Jihad Islâmica e Hamas, além de abrigar novas milícias armadas que surgiram e não respondem às organizações estabelecidas, e a área tem sido fonte de dezenas de ataques a tiros contra israelenses, de acordo com dados militares israelenses.

Israel lançou a operação na tarde de segunda-feira (3) com ataques aéreos de drones. Os ataques foram o uso mais intensivo do poder aéreo no território ocupado em cerca de duas décadas.

O principal porta-voz militar de Israel, contra-almirante Daniel Hagari, disse na terça-feira que 120 homens procurados foram presos e estavam sendo interrogados pelos serviços de segurança.

De acordo com a Cruz Vermelha, cerca de 3.000 palestinos fugiram do campo durante a noite, buscando abrigo com familiares fora do campo. Os militares israelenses também suspeitaram que alguns combatentes haviam fugido durante a noite, segundo a mídia israelense.

Até agora, 2023 está a caminho de se tornar um dos anos mais mortais para os palestinos, com mais de 150 mortes. (Com agências internacionais).