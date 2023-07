Espanha goleia Ucrânia e vai disputar final do Europeu Sub-21 contra Inglaterra

A Espanha goleou a Ucrânia por 5 a 1 nesta quarta-feira (5) no estádio Steaua em Bucareste e se classificou para a final do Campeonato Europeu Sub-21, que será disputada no sábado, em Batoumi, na Geórgia, contra a Inglaterra, que venceu Israel por 3 a 0.

Nesta edição de 2023 organizada pela Geórgia e Romênia, os espanhóis vão buscar o quinto título neste torneio, que conquistaram pela última vez em 2019.

A 'Rojita', com um jogo de passes que é sua marca registrada, aproveitou os erros defensivos dos ucranianos para construir a vitória. A Ucrânia marcou primeiro, mas o camisa 9 espanhol Abel Ruiz empatou aos 17 minutos e Oihan Sancet fez 2 a 1 pouco depois, aos 24.

O goleiro Arnau Tenas salvou sua equipe antes do intervalo e no segundo tempo veio uma chuva de gols espanhóis por meio de Antonio Blanco (54'), Aimar Oroz (68') e Sergio Gomez (78').

Israel, Espanha e Ucrânia já haviam garantido a passagem para os Jogos de Paris-2024 com a classificação para as semifinais.

Mais cedo, a Inglaterra, que não sofreu um gol no torneio em cinco jogos, mostrou sua força diante de uma seleção israelense irreconhecível.

Depois de perder um pênalti aos 17 minutos, o atacante do Nottingham Forrest, Morgan Gibbs-White, abriu o placar com uma cabeçada (42').

No segundo tempo Cole Palmer, do Manchester City, fez 2 a 0 aproveitando um cruzamento da direita (63'). O lance foi primeiro anulado por impedimento, mas acabou sendo validado pelo VAR.

A Inglaterra, que dominou todo o jogo com autoridade, fechou o duelo com um belo chute de fora da área de Cameron Archer (90').

Israel, o time surpresa do torneio, não existiu. Sua principal chance surgiu aos 85 minutos, com uma cabeçada de Anan Khalaili.

Os muitos espectadores no estádio de Batoumi até presenciaram uma sequência surpreendente após o primeiro gol inglês: por alguns minutos os israelenses se recusaram a jogar, ficando no seu campo sem fazer qualquer pressão enquanto os ingleses circulavam a bola sem dificuldades.

