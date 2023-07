Di María volta às suas origens e assina com Benfica

O campeão mundial Ángel Di María está de volta ao Benfica, que foi o seu primeiro clube na Europa e de onde saiu há 13 anos para iniciar uma trajetória de alto nível que o levou ao Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus, anunciou nesta quarta-feira o clube lisboeta.

Di María, de 35 anos, jogou pelo Benfica de 2007 a 2010, depois de ter se destacado no Rosario Central. O atacante conquistou o tricampeonato mundial no Catar-2022 com a Argentina ao lado de Lionel Messi, ponto alto de sua extraordinária carreira.

"Angel Di María assinou contrato com o Sport Lisboa e Benfica e é um reforço da equipe comandada por Roger Schmid", disse o clube português sem dar detalhes sobre a duração do contrato.

'El Fideo' havia anunciado no final de junho que estava de saída da Juventus, onde jogou apenas uma temporada. Cobiçado pelo futebol da Arábia Saudita, ele preferiu voltar às suas origens.

Na quinta-feira, os torcedores estão convidados a recebê-lo "na Praça Centenário, ao lado da estátua do rei Eusébio, no Estádio da Luz", anunciou o clube.

Rápido, grande passador e artilheiro em grandes ocasiões, Di María conquistou a Liga dos Campeões com o Real Madrid em 2014 e foi campeão espanhol em 2012. Com o Paris Saint-Germain foi cinco vezes campeão francês, entre 2016 e 2022, além disso foi campeão português com o Benfica em 2010.

No último ano, pela Juventus, disputou 40 partidas e marcou oito gols, mas deixa a Itália sem títulos.

Brilhante e altruísta, tendo dito a frase "Prefiro dar um passe decisivo a fazer um gol", Di María foi um dos protagonistas da última final da Copa do Mundo, em que a Argentina venceu a França nos pênaltis, marcando um dos três gols de sua seleção (3 a 3 nos 120 minutos, 4 a 2 nas penalidades máximas).

