Conmebol define cruzamentos das oitavas de final da Libertadores

O sorteio realizado nesta quarta-feira (5) na sede da Conmebol, em Assunção, no Paraguai, definiu os cruzamentos das oitavas de final da Copa Libertadores-2023 com um duelo entre brasileiros.

O Atlético-MG, em busca de seu segundo título do maior torneio de clubes do continente, recebe no jogo de ida o Palmeiras, que luta pela quarta taça, enquanto a volta será em São Paulo.

Já o atual campeão, o Flamengo, terá pela frente o paraguaio Olimpia. O time carioca, que terminou em segundo lugar no Grupo A e não vive sua melhor fase, vai disputar no Maracanã o jogo de ida contra um time complicado e tradicional, que também é tricampeão da competição.

O Fluminense, que busca a conquista da 'Liberta' pela primeira vez em sua história, enfrentará o Argentinos Juniors, campeão em 1985, com a peculiaridade de seu técnico, Fernando Diniz, também estar interinamente no comando da seleção brasileira até que o italiano Carlo Ancelotti assuma logo antes da Copa América de 2024.

Em outro cruzamento, o Inter, bicampeão da Libertadores (2006 e 2010), vai encarar um adversário indigesto: o também argentino River Plate, que foi campeão do torneio pela última vez em 2018, e vice em 2019. O primeiro jogo será no imponente estádio Monumental de Buenos Aires e a volta em Porto Alegre.

O Athletico-PR, atual vice-campeão, também vai viajar para disputar o jogo de ida. Será contra o Bolívar, que terminou em segundo no Grupo C e tem como aliada a altitude de La Paz (3.600m).

Boca Juniors e Nacional do Uruguai também farão um duelo entre times tradicionais. O Boca busca obsessivamente seu sétimo título para igualar o Independiente como maior vencedor do torneio, mas terá um difícil obstáculo, o tricampeão Nacional, time com mais participações.

O colombiano Deportivo Pereira enfrentará o Independiente del Valle com a tranquilidade de já ter feito história em sua primeira participação na Libertadores, enquanto a equipe equatoriana, atual campeã da Copa Sul-Americana, é a grande favorita para chegar às quartas de final.

Atlético Nacional e Racing de Avellaneda, um cruzamento teoricamente muito equilibrado, completam as oitavas.

As oitavas de final da Libertadores serão disputadas na primeira quinzena de agosto, as quartas de final na segunda quinzena desse mesmo mês, as semifinais na última semana de setembro e primeira de outubro, e a final do torneio, disputada em jogo único, será em novembro, no Maracanã.

--- Duelos das oitavas de final da Libertadores:

Atlético Nacional (COL) - Racing Club (ARG)

Flamengo (BRA) - Olimpia (PAR)

Atlético-MG (BRA) - Palmeiras (BRA)

Deportivo Pereira (COL) - Independiente del Valle (EQU)

Argentinos Juniors (ARG) - Fluminense (BRA)

Bolívar (BOL)- Athletico-PR (BRA)

River Plate (ARG) - Internacional (BRA)

Nacional (URU) - Boca Juniors (ARG)

