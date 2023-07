Comunicado do Business Wire :SOCA Exchange

Recentemente, a Solain Exchange e a organização privada sem fins lucrativos Caridad da Luz entraram em uma fusão e aquisição para estabelecer conjuntamente uma nova exchange de criptomoedas. A SOCA Exchange foi lançada oficialmente em 4 de julho de 2023, marcando o campo de ativos digitais. Este novo capítulo trará novas oportunidades e experiências aos investidores.

A Solain Exchange cresceu continuamente nos últimos 4 anos, com mais de 5 milhões de membros e sempre forneceu uma plataforma conveniente e segura para transações globais em moeda digital.

Além disso, a Caridad da Luz também está empenhada em "aliviar as dificuldades e ajudar os pobres". Atualmente, tem mais de 2 milhões de membros em todo o mundo. A Caridad da Luz é formada por cidadãos globais voluntários apaixonados por filantropia. Desde a sua criação ao longo de muitos anos, instituições da caridade doaram para cuidar de indivíduos da sociedade para montar estúdios e centros de tratamento para realizar trabalhos de socorro em desastres.

Acredita-se que a combinação de Solain e Caridad da Luz crie uma plataforma de negociação segura e eficiente para investidores globais e crie valor para 7 milhões de membros. A SOCA Exchange combina capital social, ativos digitais e combina empresas de caridade e bem-estar público para fornecer serviços de investimento e uma gama mais ampla de empresas da caridade e bem-estar público.

A SOCA Exchange promoverá ainda mais o desenvolvimento e a inovação da indústria de ativos digitais. Para os investidores, a SOCA Exchange se tornará uma plataforma pela qual vale a pena esperar, dando a eles uma melhor chance de sucesso.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230704493084/pt/

Contato

Company Name: SOCA Exchange Address: 10 Sunlight Building, No.15 Main Street, Berlin, German Website: https://www.solain.im/ Contact: Nora Lenida Email: [email protected]

