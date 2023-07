Comunicado do Business Wire :Improbable

A Improbable anunciou hoje que desenvolveu o novo estádio virtual da Major League Baseball (MLB) - a liga de beisebol dos Estados Unidos. Alimentado pela tecnologia Morpheus da Improbable e desenvolvido dentro da rede M², o estádio virtual da MLB permitirá que os fãs de beisebol se reúnam e interajam simultaneamente em um único local, apresentando a escala natural dos jogos de beisebol e tornando-o o primeiro serviço a hospedar experiências esportivas interativas tão amplas.

Projetado para ser altamente acessível, o estádio virtual da MLB permite que os fãs de beisebol se conectem e experimentem os jogos juntos diretamente através do site MLB.com, exigindo apenas uma conexão à internet.

"A MLB sempre foi uma líder na inovação e pioneira no uso da tecnologia digital para aumentar o engajamento dos fãs", disse Lincoln Wallen, diretor de Tecnologia da Improbable. "Estamos muito contentes com esta parceria com a MLB para que fãs de beisebol do mundo inteiro possam se encontrar em um estádio virtual, para aprofundar seu amor, recompensar sua paixão e celebrar o esporte de uma maneira autêntica".

"Continuamos melhorando e priorizando a experiência dos fãs da MLB por meio de tecnologias inovadoras e este novo estádio virtual será um grande campo de testes para a liga e nossos fãs ao redor do planeta", afirmou Kenny Gersh, vice-presidente executivo de Mídia e Desenvolvimento de Negócios da MLB. "Ao trabalhar de perto com a Improbable, pegamos a experiência única vivida no estádio que os fãs de beisebol conhecem e amam e a aplicamos a um mundo virtual acessível. Nem todo mundo tem a chance de assistir aos jogos da MLB ou de curtir uma experiência em um estádio da MLB, mas agora podemos oferecer isso a qualquer pessoa com conexão à internet, não importa onde ela esteja."

Herman Narula, fundador e CEO da Improbable, comentou: "Os esportes e a cultura estão emergindo como pioneiros na exploração de casos de uso atraentes para mundos virtuais e o metaverso, impulsionados por sua experiência na criação de experiências cativantes e seu profundo conhecimento das expectativas e tendências de suas comunidades. Desenvolver um estádio virtual para a MLB, a liga esportiva profissional mais histórica do mundo, enche a gente de muito orgulho da Improbable. Também acreditamos piamente que a abordagem de propriedade e interoperabilidade da M²irá revelar experiências ainda mais ricas e formatos eficientes, capacitando as marcas a estabelecer e operar seus mundos de maneira autônoma, criando e vendendo ativos digitais sofisticados, enquanto os criadores de conteúdo aproveitam o potencial de compartilhar suas criações em vários ambientes virtuais".

O estádio virtual da MLB se beneficiará da escala, largura de banda e renderização líderes do setor habilitadas pela Morpheus. Outros recursos incluem suporte para conexão social entre consumidores com bate-papo por voz natural, entretenimento com temática de beisebol, entrada com um clique de qualquer dispositivo via streaming na nuvem e interoperabilidade avançada com outros metaversos dentro da M².

Sobre a Improbable

A Improbable é uma empresa de tecnologia do metaverso que está na vanguarda da criação de mundos virtuais há mais de uma década, para empresas de jogos e entretenimento ou instituições públicas. Acreditamos que o metaverso é uma oportunidade para as comunidades se conectarem e realizarem trocas em grande escala capaz de ter um impacto social, econômico e político positivo no mundo real.

