Comunicado do Business Wire :BYD

BYD, Build Your Dreams, potência mundial de inovação tecnológica, acaba de confirmar contrato para desembarcar na Bahia e iniciar operações em três fábricas ao mesmo tempo, um feito inédito, no complexo de Camaçari, a 50 km de Salvador.

Com investimento de mais de R$ 3 bilhões, a BYD define um marco histórico na indústria automotiva brasileira. Não se trata apenas de fabricar veículos. A ambiciosa missão do grupo, Cool the Earth by 1°C, é a transição energética e a mobilidade sustentável. É uma revolução ecológica irreversível.

A produção nacional irá permitir preços mais competitivos e a possibilidade de uma população que ama carros ter acesso a um sonho de consumo da era moderna: um veículo elétrico na garagem.

O complexo será composto por três unidades fabris. Uma dedicada à produção de chassis para ônibus e caminhões elétricos. A outra irá produzir automóveis híbridos e elétricos, com capacidade estimada de 150 mil unidades por ano na primeira fase. A terceira unidade, com foco no processamento de lítio e fosfato de ferro, atenderá o mercado internacional, com uso da infraestrutura portuária existente no local.

"Este é um momento extremamente importante para a BYD nas Américas", disse Stella Li, Vice-Presidente Executiva, Diretora Executiva da BYD e da BYD Américas. "Estas novas fábricas na Bahia trarão inovação e o mais alto padrão em tecnologia, e isto irá permitir a introdução e aceleração da eletromobilidade no país, um movimento essencial para combater as mudanças climáticas e melhorar de fato a qualidade de vida das pessoas."

Programadas para iniciar as operações no segundo semestre de 2024, as três fábricas devem gerar nos próximos anos mais de 5.000 empregos. "A contribuição social será significativa. Queremos contratar mão de obra local a partir deste ano para que comecem a receber todo o treinamento necessário e transferência de conhecimento", disse Tyler Li, Presidente da BYD Brasil. "Na BYD, estamos intensamente comprometidos em contribuir e agregar valor aos brasileiros."

O novo complexo da BYD irá atrair fornecedores de diversos tipos, seja do setor de peças técnicas ou de serviços. A empresa pretende contribuir para o desenvolvimento regional, dando prioridade a fornecedores locais. Para obras de construção civil, a empresa também irá priorizar a contratação de empresas já estabelecidas na região.

Compromisso Sustentável e Social

Ao estabelecer seu primeiro complexo industrial no país, a BYD Brasil tem o compromisso de manter os princípios que norteiam sua atuação no exterior: criar produtos que não emitam poluentes, projetados e executados com tecnologia de ponta e grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento, tudo dentro de um ambiente de trabalho agradável e aconchegante a funcionários, fornecedores e visitantes.

Sobre a BYD

A BYD é uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada a alavancar inovações tecnológicas para uma vida melhor. Fundada em 1995 como fabricante de baterias recarregáveis, a BYD agora possui um escopo de negócios diversificado que abrange automóveis, trânsito ferroviário, novas energias e componentes eletrônicos, com mais de 30 parques industriais na China, EUA, Canadá, Japão, Brasil, Hungria e Índia. Da geração e armazenamento de energia às suas aplicações, a BYD está dedicada a fornecer soluções de energia com emissão zero que reduzem a dependência mundial de combustíveis fósseis. Sua nova pegada em veículos elétricos agora cobre 6 continentes, mais de 70 países e regiões e mais de 400 cidades. Cotada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen, a empresa é conhecida por ser uma empresa da Fortune Global 500 que proporciona inovações em busca de um mundo mais ecológico.

Para mais informação, acesse www.bydglobal.com.

Sobre a BYD Auto

Fundada em 2003, a BYD Auto é a subsidiária automotiva da BYD, uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada a alavancar inovações tecnológicas para uma vida melhor. Visando acelerar a transição ecológica do setor de transporte mundial, a BYD Auto se concentra no desenvolvimento de veículos elétricos puros e híbridos 'plug-in'. A empresa domina as principais tecnologias de toda a cadeia industrial de veículos de novas energias, como baterias, motores elétricos, controladores eletrônicos e semicondutores automotivos. Ela testemunhou nos últimos anos avanços tecnológicos significativos, incluindo a Blade Battery, a tecnologia híbrida DM-i e DM-p, a e-Platform 3.0 e a tecnologia CTB. A empresa é a primeira montadora do mundo a interromper a produção de veículos movidos a combustíveis fósseis, mudando a veículos elétricos e permaneceu no topo das vendas de veículos de passageiros de novas energias na China por 9 anos consecutivos.

