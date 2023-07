China acusa EUA de transformarem Taiwan em 'barril de pólvora' com vendas militares

O Ministério da Defesa da China acusou os Estados Unidos de transformarem Taiwan em um "barril de pólvora" com suas últimas vendas de US$ 440 milhões em equipamentos militares para a democracia autônoma da ilha.

O Departamento de Estado dos EUA aprovou a venda de munição de 30 mm e equipamentos relacionados, juntamente com peças de reposição para veículos de Taiwan, além de armas pequenas, sistemas de armas de combate e itens de apoio logístico. A China reivindica Taiwan como seu próprio território, a ser conquistado pela força se necessário, e Tan disse que "representações severas" foram apresentadas aos EUA.

Os EUA mantêm como política não reconhecer a independência formal de Taiwan e não têm relações diplomáticas formais com a ilha em deferência a Pequim. No entanto, a lei dos EUA exige uma defesa confiável para Taiwan e para os EUA tratarem todas as ameaças para a ilha como assuntos de "grave preocupação".

No anúncio da venda, o Departamento de Estado disse que "atende aos interesses nacionais, econômicos e de segurança dos EUA, apoiando os esforços contínuos do destinatário para modernizar suas forças armadas e manter uma capacidade defensiva confiável". A China se opõe a qualquer troca no nível oficial entre Taiwan e outros governos.