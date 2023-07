Antetokounmpo passa por cirurgia no joelho e é dúvida para Mundial de basquete

Giannis Antetokounmpo, superastro dos Milwaukee Bucks da NBA, passou por uma cirurgia no joelho esquerdo que coloca em risco sua participação com a Grécia no Mundial da Fiba em agosto.

Antetokounmpo "fez uma cirurgia de rotina no joelho esquerdo e está indo muito bem", disse o novo técnico dos Bucks, Adrian Griffin, nesta quarta-feira (5).

"Tudo correu conforme o previsto e esperamos que ele volte logo para os treinos" em setembro, destacou o treinador, que substituiu Mike Budenholzer no banco após a eliminação na primeira rodada dos últimos playoffs.

Segundo a mídia digital The Athletic e a ESPN, a operação de Antetokounmpo foi um processo de limpeza do joelho para acabar com o desconforto que sentia desde o início da temporada passada.

A recuperação dessa cirurgia poderá afastar o grego, duas vezes MVP da NBA, do Mundial da Fiba que será disputado entre 25 de agosto e 10 de setembro nas Filipinas, Japão e Indonésia.

A Grécia está no Grupo C do torneio junto com Estados Unidos, Nova Zelândia e Jordânia.

Antetokounmpo, de 28 anos, foi o cestinha do EuroBasket 2022 com média de 29,3 pontos, mas não conseguiu evitar que a Grécia fosse eliminada nas quartas de final pela Alemanha.

No último Mundial, de 2019, a Grécia de Antetokounmpo não passou da fase de grupos.

