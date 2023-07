Turquia e Egito renomeiam embaixadores e encerram tensões geopolíticas

A Turquia e o Egito deram mais um passo em direção à restauração dos laços diplomáticos nesta terça-feira, 4, ao despachar embaixadores para suas capitais pela primeira vez em anos. Em um comunicado conjunto, os dois países anunciaram a nomeação de Salih Mutlu Sen como embaixador da Turquia no Cairo, e de Amr Elhamamy como embaixador do Egito em Ancara.

"Esse passo visa estabelecer relações normais entre os dois países mais uma vez e demonstra sua determinação mútua em trabalhar para melhorar suas relações bilaterais em prol do interesse das populações da Turquia e do Egito", afirma a nota.

Egito e Turquia retiraram seus embaixadores quando as tensões entre os países cresceram após a deposição do presidente islâmico Mohammed Morsi pelos militares egípcios em 2013. Morsi veio do grupo Irmandade Muçulmana, apoiado pela Turquia. O Egito designou o grupo como uma organização terrorista.

A reaproximação entre os dois países faz parte dos esforços da Turquia para construir pontes com os países da região e acabar com seu isolamento internacional, em meio a uma recessão econômica. A Turquia recentemente também restaurou seus laços com Israel, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.