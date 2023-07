Putin diz que Rússia está 'unida como nunca antes', em reunião da SCO

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira (4) que o posso russo está "unido como nunca antes", em uma tentativa de projetar confiança durante reunião da Organização de Cooperação de Xangai (SCO, na sigla em inglês), após a recém insurreição frustrada do grupo paramilitar Wagner.

O evento, realizado por meio de videoconferência mediada pela Índia, foi a primeira reunião multilateral da qual Putin participou desde a rebelião armada que abalou a Rússia e vem num momento em que o líder russo tenta mostrar que o Ocidente não conseguiu isolar Moscou após sua invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Fundada por Rússia e China para se contrapor a alianças ocidentais, a SCO também aceitou o Irã como novo integrante. Com isso, o grupo contará com nove países-membros.

Ao falar via link de vídeo a partir do Kremlin, Putin elogiou a SCO por "desempenhar um papel cada vez mais significativo nos assuntos internacionais, dando uma contribuição real para manter a paz e a estabilidade, garantindo o crescimento econômico sustentável dos estados participantes e fortalecendo os laços entre os povos". Fonte: Associated Press.