PRINCIPAIS NOTÍCIAS

RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO: Rússia neutraliza cinco drones perto de Moscou

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Ataque com carro em Tel Aviv deixa sete feridos

=== RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Rússia neutraliza cinco drones perto de Moscou

A Rússia anunciou que neutralizou cinco drones ucranianos nesta terça-feira (4) perto de Moscou e da capital, uma ação que prejudicou as operações no aeroporto internacional de Vnukovo e que o Kremlin chamou de "ato terrorista".

(Ucrânia conflito Rússia, 700 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

Otan prorroga mandato de Stoltenberg como secretário-geral até 2024

Os países membros da Otan anunciaram nesta terça-feira (4) a prorrogação por um ano do mandato do norueguês Jens Stoltenberg à frente da Aliança Atlântica, depois dos problemas para encontrar um sucessor, com a invasão russa da Ucrânia como pano de fundo.

(Otan Ucrânia conflito Rússia diplomacia guerra defesa, 520 palavras, já transmitida)

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

TEL AVIV:

Ataque com carro em Tel Aviv deixa 7 feridos, coincidindo com incursão israelense na Cisjordânia

Pelo menos sete pessoas ficaram feridas em Tel Aviv nesta terça-feira (4) em um ataque com veículo, coincidindo com a maior incursão militar israelense em Jenin em vários anos, que deixou 10 palestinos mortos nesta cidade ocupada no norte da Cisjordânia.

(Israel Palestinos conflito, 690 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Medicar sem 'chapar': planta parecida com a cannabis gera esperança no Brasil

Em um discreto laboratório em um campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o biólogo molecular Rodrigo Moura Neto realiza experimentos com uma planta de aparência comum que guarda um segredo.

(Brasil plantas CBD meio-ambiente saúde crime ciência lazer medicamentos, 630 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

PARIS:

França busca respostas após uma semana de distúrbios violentos

O presidente francês, Emmanuel Macron, recebeu nesta terça-feira (4) mais de 200 prefeitos de localidades afetadas pelos distúrbios da última semana para buscar respostas à crise provocada pela morte de um jovem baleado pela polícia.

(França polícia homicídio distúrbios, 660 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

-- ÁSIA

PEQUIM:

Presidente da China pede esforços para 'salvaguardar a paz' e contra o protecionismo

O presidente da China, Xi Jinping, fez um apelo nesta terça-feira (4) por esforços para preservar a "paz regional" e expressou oposição ao "protecionismo" ao discursar na reunião de cúpula virtual da Organização para Cooperação de Xangai (SCO, na sigla em inglês).

(China Rússia diplomacia cúpula política, 550 palavras, já transmitida)

HONG KONG:

Líder de Hong Kong diz que ativistas procurados devem desistir ou viver 'com medo'

O chefe do Executivo de Hong Kong, John Lee, fez um apelo nesta terça-feira (4) a oito ativistas no exterior para que se entreguem depois que a polícia local anunciou uma recompensa por sua captura pela acusação de violação da lei de segurança nacional.

(HongKong política, 480 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

GENEBRA:

ONU pede que governos antecipem efeitos do fenômeno meteorológico El Niño

A ONU pediu, nesta terça-feira (4), aos governos que antecipem as consequências do fenômeno meteorológico do El Niño "para salvar vidas e meios de subsistência".

(Clima meteorologia meio ambiente ONU, 500 palavras, já transmitida)

PARIS:

Yoga é melhor que heroína, afirma Damon Albarn, líder do Blur

O grupo britânico Blur está de volta com um novo álbum e uma turnê, uma oportunidade de "viajar no tempo" para o líder da banda, Damon Albarn, embora ele admita que os anos estão cobrando seu preço.

(GB música saúde gente, 490 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- TÊNIS

Acompanhamento do torneio de Wimbledon

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP