Israel faz a maior ofensiva na Cisjordânia em anos

Ao menos oito pessoas foram mortas como resultado dos ataques na cidade de Jenin e pelo menos 50 ficaram feridas, 10 delas, gravemente.Israel lançou nesta segunda-feira (03/07) uma grande ofensiva aérea e terrestre na cidade de Jenin, na Cisjordânia, na sua maior operação militar no território palestino em anos. As autoridades israelenses descreveram a ação como “extenso esforço de contraterrorismo”. A operação foi direcionada principalmente a um centro de comando que os militares israelenses disseram estar sendo usado por combatentes militantes dentro de um campo de refugiados ao lado da cidade. Ao menos oito pessoas foram mortas como resultado dos ataques e pelo menos 50 ficaram feridas, 10 delas, gravemente. O diário israelense Haaretz citou o Exército israelense, dizendo que um soldado israelense foi levemente ferido por estilhaços de granada e levado a um hospital. O porta-voz do Exército israelense Richard Hecht disse a repórteres que acredita-se que até sete militantes tenham sido mortos. Hecht disse que cerca de 2 mil soldados participaram da operação e que drones militares realizaram uma série de ataques. Bloqueios de vias, ocupação de prédios De acordo com a agência oficial de notícias palestina Wafa, os militares israelenses bloquearam vias no campo e ocuparam casas e edifícios, enquanto colocavam atiradores nos telhados. O Exército disse ter como alvo uma instalação de armazenamento de armas, com o Haaretz dizendo que um laboratório de fabricação de explosivos e peças de um lançador de foguetes foram confiscados, junto com outras armas. O Haaretz também citou fontes do Exército dizendo que soldados israelenses estavam realizando buscas de armas, com ao menos 20 palestinos presos. Autoridades indicaram que as forças israelenses podem permanecer no campo por dias. "Uma operação não termina em um dia", disse o ministro da Energia, Israel Katz, membro do gabinete de segurança, à rádio do Exército. Tensões crescentes Jenin e seu campo de refugiados adjacente têm sido palco de vários confrontos entre forças israelenses e militantes palestinos nas últimas semanas, e observadores internacionais expressaram preocupação com o aumento da violência na área. No mês passado, Israel matou três homens armados perto de Jenin, no primeiro ataque de drones na Cisjordânia desde 2006. De acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, 147 palestinos foram mortos este ano, com 23 israelenses mortos no mesmo período. Milhares teriam fugido De acordo com declarações do vice-governador de Jenin, Kamal Abu al-Roub, cerca de 3 mil moradores do campo de refugiados da cidade já teriam deixado o local até a noite desta segunda-feira. "Por volta de 3 mil pessoas deixaram o campo até agora", afirmou al-Roub à agência de notícias AFP, acrescentando que as autoridades estavam tomando providências para colocá-las em escolas e outros abrigos de Jenin. Juliette Touma, porta-voz da agência das Nações Unidas para os refugiados palestinos, confirmou à AFP que os residentes do campo estavam deixando suas casas. md/gb (DPA, AFP, Reuters, AP)