Empresa inicia testes com carro elétrico voador nos Estados Unidos

Após receber autorização, a empresa americana da Califórnia Alef Aeronautics conseguiu permissão para testar seu carro elétrico voador nas estradas e no ar. De acordo com a empresa, o veículo de baixa velocidade pode rodar até 320 km em vias públicas e entra facilmente em uma garagem comum, como também pode ir ao ar verticalmente, alcançando 177 km.



Eles receberam uma Certificação Especial de Aeronavegabilidade da Administração Federal de Aviação (FAA) para que os testes tivessem início. O carro de ”Modelo A” pode voar acima dos obstáculos até que um destino desejado seja alcançado. De acordo com a empresa com sede em San Mateo, “o motorista e a cabine são estabilizados por um design exclusivo da cabine rotativa”. As informações são da Revista Istoé.



O carro já está em fase de encomenda e pode acomodar até duas pessoas em seu interior. Seu valor pode chegar a aproximadamente US$ 300 mil, o equivalente a R$ 1,7 milhão. O porta-voz da FAA disse que “foi emitido um Certificado Especial de Aeronavegabilidade para a aeronave Armada Modelo Zero em 12 de junho de 2023. Este certificado permite que a aeronave seja usada para fins limitados, incluindo exposição, pesquisa e desenvolvimento. Esta não é a primeira aeronave desse tipo para a qual a FAA emitiu um Certificado Especial de Aeronavegabilidade”.

A empresa mostrou o automóvel pela primeira vez em outubro do ano passado e afirma já ter um número de pré-encomendas considerável tanto de pessoas como de empresas. A Alef diz ainda que a Administração Federal de Aviação trabalha em políticas para a decolagem e pouso de veículos elétricos.



“Estamos entusiasmados por receber esta certificação da FAA”, disse o CEO da Alef, Jim Dukhovny em aviso. Ele é co-fundador da empresa e contribuiu com o lançamento da empresa em 2015.