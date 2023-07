Conselho de DH da ONU convoca reunião de urgência sobre queima de Alcorão na Suécia

O Conselho de Direitos Humanos da ONU fará uma reunião urgente esta semana sobre a queima de um Alcorão na Suécia, um ato que gerou uma onda de indignação no mundo muçulmano, informou um porta-voz do órgão nesta terça-feira (4).

Solicitada pelo Paquistão em nome de vários membros da Organização de Cooperação Islâmica, essa reunião se concentrará no "aumento alarmante de atos premeditados e públicos de ódio religioso, que se manifestam pela profanação atual do Alcorão em vários países da Europa e em outros lugares", disse o porta-voz do conselho, Pascal Sim.

O encontro acontecerá esta semana, mas a data não foi divulgada.

O incidente em questão ocorreu em 28 de junho, quando Salwan Momika, um refugiado iraquiano na Suécia, queimou várias páginas do Alcorão em frente à maior mesquita de Estocolmo, enquanto os muçulmanos celebravam o Eid al Ada, uma importante data religioso.

O protesto, durante o qual o Alcorão foi queimado, foi autorizado pela polícia sueca em nome da liberdade de expressão.

O ato desencadeou uma série de reações no mundo muçulmano, e países de maioria muçulmana, como Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Marrocos, convocaram os embaixadores suecos em sinal de protesto.

