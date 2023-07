Comunicado do Business Wire :Technology Holdings

A Technology Holdings, um banco boutique de investimento global, com escritórios na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico, foi nomeado o Banco Boutique de Investimento do Ano no 14o Annual International M&A Awards. Além disso, a Technology Holdings ganhou o prêmio Negócio de Fusão e Aquisição do Ano ($ 100 milhões - $ 250 milhões) por assessorar um dos maiores parceiros da ServiceNow a nível global, a Enable Professional Services, em sua venda estratégica para a Fujitsu.

A premiação Annual International M&A Awards é organizada pela The M&A Advisor. A cerimônia reconhece as principais transações, reestruturações, financiamentos de negócios, produtos e serviços, além de empresas que impactam fusões e aquisições no mundo inteiro. O M&A Advisor é a principal organização com liderança mundial em profissionais de M&A e finanças.

Roger Aguinaldo, fundador e CEO na The M&A Advisor, disse: "A Excelência em Fusões e Aquisições Internacionais é exemplificada por participantes excepcionais da indústria. De um grupo de mais de 250 concorrentes, a Technology Holdings se destaca como a mais estimada destinatária da mais alta honraria, sendo elogiada por sua dedicação inabalável quanto à excelência no cenário internacional de fusões e aquisições de 2023. Aplaudimos com orgulho a Technology Holdings por suas realizações notáveis, por superar seus concorrentes e estabelecer uma nova referência para o sucesso nesta arena global".

Vivek Subramanyam, fundador e CEO da Technology Holdings, disse: "O International M&A Advisor Awards é amplamente respeitado como o ápice das conquistas do setor, e é uma honra ser selecionado como o vencedor destes prêmios de alto prestígio a partir de uma lista tão abrangente de bancos de investimento no mundo inteiro. Isso é um testemunho de nosso trabalho árduo, dedicação, concentração e da profunda experiência em transações que trouxemos para nossos clientes durante 23 anos. Combinamos o alcance global com o profundo conhecimento de domínio em nossas áreas de foco exclusivas: serviços de TI e BPM (gerenciamento de processos de negócio), Consultoria, Tecnologia e Saúde/Ciências da Vida e estamos orgulhosos de ter fechado transações em 24 países nos 5 continentes".

Os prêmios serão entregues no evento Black Tie Gala de 19 a 20 de setembro de 2023, que ocorrerá na cidade de Nova York. A Festa de Gala de Prêmios é uma apresentação do 2023 Leadership in Dealmaking Summit e contará com mais de 350 dos principais profissionais do setor participando de fóruns, sessões e mesas redondas interativas exclusivas, lideradas por um corpo docente de fusões e aquisições internacionais e baluartes da indústria internacional e especialistas em mídia de negócios.

