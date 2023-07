Comunicado do Business Wire :P&G

No 25º Congresso Mundial de Dermatologia deste ano, realizado em Singapura (de 3 a 8 de julho), A divisão Grooming da P&G irá destacar soluções de produtos roteadas durante 120 anos de tradição em inovação e experiência científica. Este será o quarto Congresso Mundial de Dermatologia no qual a P&G Grooming está demonstrando sua profunda especialização em ciências do cabelo e da pele; compartilhando e trocando informações de pesquisas com a comunidade dermatológica mundial.

Realizado no Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre, os representantes dermatologistas poderão experimentar em primeira mão como a P&G Grooming usa as ciências da pele e do cabelo para oferecer continuamente soluções de remoção de pelos de uso doméstico de classe mundial. Estas incluem os mais recentes regimes de produtos para consumidores masculinos e femininos:

-- Aparelho de barbear GilletteLabs com barra esfoliante é o primeiro aparelho de barbear com uma barra de esfoliação incorporada, ajudando a reduzir pelos presos, bem como cortes e arranhões resultantes do barbear.

-- Gillette Intimate é a sua primeira coleção de produtos dedicada à higiene íntima masculina, incluindo um aparador, uma aparelho de barbear e dois produtos de cuidado concebidos para serem resistentes a pelos, mas suaves à pele; todos testados dermatologicamente. Baseia-se no sucesso mundial da Coleção Venus para Pelos e Pele Pubianos, testada dermatológica e ginecologicamente.

-- IPL da BraunTecnologia Smart Skin Pro 2.0 é o único de seu tipo, ao otimizar automática e continuamente cada brilho para o tom de pele e área do corpo do usuário, proporcionando suavidade duradoura da cabeça aos pés. Foi clinicamente testado para uso seguro na área íntima.

Durante o Congresso Mundial de Dermatologia, os representantes dermatologistas podem descobrir mais sobre a ciência e os métodos de ponta por trás das marcas de cuidados com a pele mais confiáveis do mundo com nove anúncios científicos sobre cuidados com a pele da P&G*. Estes abrangem uma ampla gama de temas, incluindo novas percepções sobre o papel benéfico da esfoliação para desempenho e conforto do barbear e métodos de alta tecnologia para medir objetivamente a precisão de um barbear. Outras apresentações de anúncios compartilham estudos clínicos mais recentes sobre a segurança e a eficácia de produtos de depilação íntima, introduzem um novo regime de 'dermaplaning' e revelam uma cooperação entre a P&G e a Universidade de Durham, que utiliza bioengenharia de pele humana para estudar o impacto da higiene na saúde da pele.

Os representantes dermatologistas também estão convidados a conhecer os especialistas da P&G Grooming na sexta-feira, 7 de julho (17h30 - 18h30, Suntec Nível 3, Sala 320), para ouvir sobre necessidades em evolução e inovações mais recentes em depilação íntima de uso doméstico. Palestrantes especialistas, incluindo Dra. Christine Dierickx, MD (Skinperium Clinic, Luxemburgo), Dr. Frauke Neuser, PhD (Procter & Gamble, Reino Unido), Dra. Miriam Rietzler, PhD (Procter & Gamble, Alemanha) e Dr. Frank Nash, PhD (Procter & Gamble, EUA). Os temas irão incluir:

-- Necessidades em evolução entre gêneros e regiões - implicações para produtos de barbear

-- Uso doméstico de depilação à base de luz (IPL) - perspectiva de um dermatologista atuante

-- Novas aplicações para depilação à base de luz - segurança e tolerabilidade dos tratamentos da área íntima feminina

Alessandra Dolfini, Vice-Presidente Sênior Global da Grooming, P&G, disse: "O Congresso Mundial de Dermatologia é uma plataforma importante para mostrar a ciência da pele que envolve cada um de nossos produtos para depilação. O objetivo final dos consumidores, seja ele depilar, barbear, esticar, dar brilho ou esfoliar, é manter a pele livre de pelos, macia e suave. Gillette, Venus e Braun têm a confiança de milhões de consumidores em todo o mundo para uma depilação superior, por isto é nosso dever de cuidado investir na melhor ciência para entender a pele e oferecer as melhores inovações de uso doméstico."

Jean Ibrahim, Vice-Presidente Sênior de R&D da Grooming, P&G, disse: "A ciência da pele está no centro da P&G Grooming há mais de 120 anos. O Congresso Mundial de Dermatologia é uma incrível oportunidade para compartilhar nossas atualizações fundamentais de pesquisa sobre pele e cabelo, bem como nossas mais recentes inovações de produtos com esta distinta comunidade internacional. Como líder em soluções de depilação de uso doméstico, acreditamos que nossas percepções podem oferecer aos dermatologistas uma nova perspectiva ao lidar com pacientes em sua prática, para que possam ter a melhor aparência e se sentir bem todos os dias."

* Lista completa de anúncios da P&G Grooming no Congresso Mundial de Dermatologia:

-- O papel da esfoliação no aumento do conforto e dos resultados do barbear

-- Entendendo a fisiologia do rosto masculino em todas as idades e etnias

-- Um método de microscópio digital para medir a proximidade do corte do barbear

-- Aplicação da bioengenharia de pele humana para estudar a aparência e a aplicação de produtos consumíveis

-- Avaliação de segurança clínica da depilação com luz intensa pulsada (IPL) de uso doméstico na área íntima feminina de japonesas

-- Taxas de crescimento dos pelos de axilas e pernas femininas após a depilação

-- Tolerabilidade da pele a um regime de depilação húmido concebido para depilação púbica feminina

-- Um regime de depilação húmido concebido para enfrentar desafios exclusivos da depilação púbica feminina

-- Um regime de 'dermaplaning' concebido para enfrentar desafios exclusivos da depilação facial feminina

Sobre a Gillette

Durante mais de 120 anos, a Gillette forneceu tecnologia de precisão e desempenho de produto inigualável, melhorando a vida de mais de 800 milhões de consumidores em todo o mundo. De barbear e higiene corporal a cuidados com a pele e proteção contra o suor, a Gillette oferece uma ampla variedade de produtos, incluindo lâminas de barbear, géis de barbear (géis, espumas e cremes), cuidados com a pele, pós-barba, antitranspirantes, desodorantes e sabonetes líquidos. Para obter mais informações e as últimas notícias sobre a Gillette, acesse www.gillette.com. Para ver nossa seleção completa de produtos, acesse www.gillette.com. Siga a Gillette no Twitter, Facebook e Instagram.

Sobre a Braun

A Braun, fundada na Alemanha em 1921, desenvolve e fabrica uma ampla variedade de pequenos eletrodomésticos que combinam inovação técnica, qualidade confiável e design diferenciado. Eles variam de barbeadores elétricos e produtos de beleza a eletrodomésticos, relógios e alto-falantes. Os produtos Braun desfrutam de distribuição mundial. Acesse www.braun.com para saber as últimas notícias e informações detalhadas sobre a marca Braun.

Sobre a Procter & Gamble

A P&G atende consumidores ao redor do mundo com um dos maiores portfólios de marcas confiáveis, de qualidade e líderes, incluindo Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® e Whisper®.

A comunidade P&G inclui operações em cerca 70 países. Acesse http://www.pg.com para saber as últimas notícias e informações sobre a P&G e suas marcas.

