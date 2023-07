Comunicado do Business Wire :NielsenIQ

A NielsenIQ (NIQ) e a GfK SE (GfK) receberam hoje a autorização da Comissão Europeia para concluir sua combinação planejada.

A Comissão Europeia aprovou a combinação proposta da NIQ e da GfK, permitindo assim a conclusão da transação para criar a empresa líder em inteligência do consumidor do mundo. A decisão da autorização é condicional à alienação do negócio Consumer Panel da GfK a uma empresa terceirizada independente. A condição não tem efeito suspensivo na conclusão da combinação da NielsenIQ e da GfK.

As duas empresas tomarão os passos necessários para permitir que a transação seja concluída sem mais atraso.

Sobre a NIQ

A NIQ, empresa líder mundial em inteligência do consumidor, revela novos caminhos de crescimento para varejistas e fabricantes de bens de consumo. Com operações em mais de 100 países, a NIQ oferece uma compreensão mais completa e clara do comportamento de compra do consumidor por meio de uma plataforma de inteligência de negócios avançada com análise preditiva integrada. A NIQ oferece o Full View.

A NIQ foi fundada em 1923 e é uma empresa do portfólio da Advent International. Para mais informações, acesse NIQ.com.

Contato

Pela NielsenIQ Gillian Mosher Vice-presidente de comunicações Celular: +1 647-282-9714 [email protected]

Pela GfK Kai Hummel Vice-presidente de comunicações e assuntos de interesse público Celular: +49 170 7700194 [email protected]

