Comunicado do Business Wire :Bacardi Limited

A empresa familiar de destilados Bacardi está comemorando 160 anos da MARTINI®, a marca líder de vermute e vinho espumante, com uma série de eventos e lançamentos que irão consolidar seu legado como um ícone de estilo e cultura italiana.

160 years of Italian taste' draws inspiration from the legacy of MARTINI as a symbol of Italian style and culture. The campaign brings together the brand's heritage and its vision for the future with imagery that illustrates how the brand is moving into a new era. (Photo: Business Wire)

Desde 1863, a MARTINI é uma presença pioneira no mundo das bebidas e na cultura de coquetéis, graças a seu artesanato italiano, qualidade italiana e sabor italiano. Um aperitivo não seria aperitivo sem MARTINI.

Este ano, também é o 30o aniversário da MARTINI, ao se unir ao portfólio da Bacardi de vinhos e destilados de alta qualidade. Desde que a Bacardi, uma empresa familiar que recentemente marcou seus 160 anos, adquiriu o Martini & Rossi Group em 1993, a MARTINI faz parte de um crescente portfólio de marcas icônicas que hoje inclui o gim BOMBAY SAPPHIRE®, a vodca GREY GOOSE®, a tequila PATRÓN®, o licor ST-GERMAIN® e, claro, o rum BACARDl® .

"Durante 160 anos, a MARTINI tem sido um ícone da cultura italiana enquanto evolui continuamente, ao inovar e inspirar cada nova geração. O que permanece constante é o compromisso com o artesanato, a qualidade e o sabor excepcional", disse Mahesh Madhavan, Diretor Executivo da Bacardi Limited. "Ao comemorarmos este marco para a MARTINI, continuamos fazendo da MARTINI uma marca de estilo de vida italiana moderna, da qual podemos continuar nos orgulhando enquanto levamos seu legado às futuras gerações."

O 160o aniversário da MARTINI está sendo comemorado de diversas formas com entusiasmo:

Nova campanha mundial da MARTINI - '160 anos de sabor italiano' é inspirada no legado de MARTINI como um símbolo de estilo e cultura italiana. A campanha reúne a herança da marca e sua visão para o futuro com imagens que ilustram como a marca está entrando em uma nova era. A nova criação reflete a mudança nos hábitos de bebida de consumidores, sendo que a mais nova inovação da marca, MARTINI Non-Alcoholic Aperitivo, está na frente e no centro, a qual representa como a MARTINI está atendendo à demanda pelo aumento do consumo consciente, enquanto permanece fundamentada na cultura do aperitivo;

Primeiro vermute MARTINI envelhecido - MARTINI Maestro 36, demonstra o constante impulso da marca em inovar e criar novas experiências para cada geração. O MARTINI Maestro 36 é envelhecido durante 36 meses para criar uma expressão excepcional e de altíssima qualidade do vermute clássico. Criado pelo Master Blender da MARTINI, Beppe Musso, o Maestro 36 capta 160 anos de experiência na produção de vermute em uma edição limitada de apenas 2.000 garrafas. Para comemorar o apoio do setor hoteleiro italiano ao MARTINI há mais de 160 anos, o Maestro 36 está disponível exclusivamente em bares e restaurantes na Itália;

Bar pop-up MARTINI no DAZI Milano - Todos em Milão, a capital do estilo da Itália, estão convidados a participar da comemoração ao visitar este bar pop-up MARTINI especial. Desfrute de um aperitivo MARTINI inesquecível em um local inesquecível, aberto até 4 de julho;

Selo postal MARTINI - O governo italiano está comemorando os 160 anos da MARTINI e 160 anos de uma marca icônica orgulhosamente Made in Italy com o lançamento do selo postal MARTINI, disponível em agências dos correios de toda a Itália a partir de julho;

Influenciadores do Terrazza MARTINI digitalizados para as futuras gerações - Uma coleção de 30.000 fotografias tiradas no Terrazza MARTINI desde sua inauguração em 1958 vem sendo preservada para as futuras gerações no primeiro projeto de digitalização corporativa apoiado pelo Italgas Heritage Lab. A coleção capta gerações de celebridades e influenciadores no destino mais elegante de Milão.

Fundada em 1863 pelo empresário Alessandro Martini e pelo fitoterapeuta Luigi Rossi, a MARTINI tem um legado que vai muito além do mundo das bebidas. A MARTINI deixou sua marca em tudo, da cultura ao esporte. Estrelas e artistas de Hollywood cooperam com a MARTINI para criar campanhas publicitárias lendárias; as festas no Terrazza MARTINI influenciaram gerações de líderes de estilo; e as agora clássicas listras de corrida MARTINI são famosas em todo o mundo.

A MARTINI pode olhar para trás em um legado extraordinário e olhar para um futuro cheio de inovações.

Por gerações, a MARTINI cuida do meio ambiente, fornecedores e suas comunidades. Os marcos de sustentabilidade da marca são um reflexo da Bacardi e de sua missão de ser a empresa internacional de destilados mais ambientalmente responsável. Em 1987, L'Osservatorio MARTINI, o Observatório MARTINI, foi estabelecido no norte da Itália como um centro dedicado à promoção de métodos agrícolas sustentáveis. E apenas no ano passado, a MARTINI tem utilizado energia solar para alimentar a destilação de seus botânicos, além do que 100% das vinícolas de todo o portfólio da MARTINI foram certificadas como sustentáveis.

Ajudando a alcançar estes marcos de sustentabilidade está o recém-nomeado Master of Botanicals, Alessandro Garneri e o Master Blender da MARTINI, Beppe Musso. Apenas o oitavo Master Blender nos 160 anos de história da MARTINI, Beppe vem sendo essencial na criação do vermute contemporâneo MARTINI Fiero, uma mistura 100% natural de frutas cítricas, laranja agridoce e vinhos brancos crocantes, bem como o deliciosamente complexo MARTINI Non-Alcoholic Aperitivo.

"Este ano, a MARTINI comemora seus 160 anos, mas ainda somos jovens", disse Beppe Musso. "Nosso conhecimento e experiência crescem a cada nova geração e isto se reflete na qualidade e no sabor de cada bebida MARTINI e em nosso compromisso com práticas sustentáveis que irão garantir nosso futuro nos próximos 160 anos. Isto é o que realmente me empolga: nosso futuro legado. Este é apenas o começo."

Sobre a MARTINI

Uma das marcas mais icônicas do mundo, MARTINI® é o nome líder na vinificação italiana bem como fornecedora de vermutes e vinhos espumantes da mais alta qualidade. O sabor premiado, vibrante e agridoce da linha MARTINI é o resultado de misturas secretas de mais de 40 plantas provenientes dos melhores locais do mundo. Criado em 1863 em Turim, Itália, o portfólio da MARTINI hoje inclui: MARTINI Fiero, MARTINI Riserva Speciale Rubino, Ambrato & Bitter, MARTINI Bianco, Rosato, Rosso & Extra Dry, MARTINI Non-Alcoholic Vibrante & Floreale, MARTINI Asti, Prosecco & Rosé Extra Dry. Para mais informação, acesse www.martini.com ou @martini em todas as plataformas de mídia social.

MARTINI e o logotipo de bola e barra são marcas registradas. A MARTINI faz parte do portfólio da Bacardi Limited, com sede em Hamilton, Bermudas. Bacardi Limited se refere ao grupo de empresas Bacardi, incluindo a Bacardi International Limited.

Sobre a BacardiLimited

A Bacardi Limited, a maior empresa internacional privada de destilados do mundo, produz, comercializa e distribui destilados e vinhos reconhecidos internacionalmente. O portfólio da Bacardi Limited abrange mais de 200 marcas e rótulos, incluindo rum BACARDÍ®, tequila PATRÓN®, vodca GREY GOOSE®, uísque escocês DEWAR'S® Blended, gim BOMBAY SAPPHIRE®, vermute e espumantes MARTINI®, tequila agave azul CAZADORES® 100% e outras marcas líderes e emergentes, incluindo uísque escocês WILLIAM LAWSON'S®, D'USSÉ® Cognac, uísque puro americano ANGEL'S ENVY® e licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN®. Fundada há mais de 161 anos em Santiago de Cuba, a Bacardi Limited, de propriedade familiar, emprega atualmente cerca de 9.000 pessoas, opera instalações de produção em 11 países e territórios e vende suas marcas em mais de 160 mercados. A Bacardi Limited se refere ao grupo de empresas Bacardi, incluindo a Bacardi International Limited. Acesse www.bacardilimited.com ou siga-nos no LinkedIn, Instagram ou Twitter.

