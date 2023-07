Ataque a tiros deixa ao menos dois mortos nos EUA

A polícia disse que três dos quase 30 feridos foram hospitalizadas em estado crítico. Nenhuma prisão foi feita imediatamente após o incidente.Pelo menos duas pessoas morreram e 28 ficaram feridas em um ataque a tiros na madrugada deste domingo (02/07) durante uma festa de rua em Baltimore, disseram as autoridades americanas. A polícia recebeu várias ligações sobre um tiroteio pouco depois das 12h30 de domingo (horário local) no bairro do Brooklyn, na cidade localizada no estado de Maryland, no nordeste dos EUA. "Quando os policiais chegaram, identificamos várias vítimas com ferimentos de bala", disse o xerife Rich Worley. Uma mulher adulta foi encontrada morta no local, nove vítimas foram transportadas para hospitais próximos e outras 20 para hospitais da região, acrescentou. A outra vítima falecida também era adulta. Três dos feridos foram hospitalizados em estado grave, segundo a polícia. Polícia busca autor do ataque Nenhuma prisão foi feita imediatamente após o incidente. O xerife disse que a polícia está tentando identificar um suspeito e determinar o motivo do ataque. "É uma tragédia absoluta que não precisava acontecer", disse o prefeito de Baltimore, Brandon Scott, na coletiva de imprensa. Ele instou as pessoas a se apresentarem para ajudar os investigadores a localizar os responsáveis pelo ataque. Testemunhas disseram às emissoras WBFF-TV que centenas de pessoas se reuniram no sul de Baltimore para o evento "Brooklyn Day". A polícia disse que havia uma "festa de quarteirão" naquela área na manhã de domingo. Os Estados Unidos têm a maior taxa de mortes por armas de fogo de todos os países desenvolvidos, com um número de 20.200 mortes em 2022, segundo a organização Gun Violence Archive (GVA). Ainda de acordo com a entidade, este incidente de domingo foi o 337º tiroteio nos EUA envolvendo quatro ou mais vítimas este ano. md (AFP, AP, Reuters)