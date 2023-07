Ancelotti, a 'liderança tranquila' para buscar o hexa do Brasil

Embora tenha dito que o Real Madrid poderia ser o seu último trabalho, Carlo Ancelotti se deixou seduzir pelo sonho do hexacampeonato com o Brasil, onde assumirá com a "liderança tranquila" que o fez conquistar vários títulos e o carinho de todos por onde passou.

O lendário técnico italiano, aos 64 anos, ainda tem força para enfrentar um desafio com uma pressão gigantesca: o Brasil não conquista uma Copa do Mundo desde 2002 e o desinteresse dos brasileiros pela Seleção tem aumentado.

Essa foi a forma de reconquistar a atenção de uma sociedade com fino paladar futebolístico, também abalada pelas recentes vitórias de sua arquirrival, a agora tricampeã mundial Argentina.

A decisão foi ousada: contratar para o caminho rumo aos Estados Unidos, Canadá e México-2026 um técnico que detém 26 títulos, incluindo feitos únicos: quatro Champions League e as cinco principais ligas da Europa.

O italiano fará sua estreia na Seleção na Copa América de 2024, que será disputada nos Estados Unidos, assim que terminar seu contrato com os merengues.

Até lá, o brasileiro Fernando Diniz será o técnico do Brasil.

"Fomos procurá-lo pelas suas conquistas e por ser uma pessoa digna", disse recentemente à rede beIN Sports o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues.

A contratação de 'Il Mister' era um desejo antigo de Ednaldo para substituir Tite (2016-22), que em 2014 viajou até Madri para conhecer o italiano e atualizar seus conhecimentos.

No Brasil, o treinador vai apresentar seus números incontestáveis e a base humana em que alicerçou o seu sucesso: "Liderança Tranquila", nome do livro, publicado em 2016, no qual explica a sua filosofia de trabalho.

"Seu trabalho não é motivar talentos - eles devem encontrá-los dentro de si - seu trabalho não é desmotivá-los", diz ele.

Nascido em Reggiolo, no norte da Itália, desde os tempos em que usava calções curtos e era um meio-campista aguerrido Ancelotti jogava cercado de grandes craques, principalmente no inesquecível Milan (1987-92) comandado pelo técnico Arrigo Sacchi.

Naquele time marcante, onde conquistou duas Ligas dos Campeões (1989 e 1990), já era reconhecida sua presença tranquilizadora em campo e no vestiário. O ex-zagueiro Paolo Maldini o definiu como um "urso de pelúcia".

"Toda vez que você está com ele, sente que é uma pessoa calma, que controla suas emoções e sentimentos", disse Pep Guardiola, seu rival na Europa.

Pouco depois de pendurar as chuteiras, em 1992, Ancelotti foi contratado por Sacchi para ser seu auxiliar técnico na seleção italiana que perdeu a final da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, nos pênaltis, justamente para o Brasil de Romário e Bebeto.

Depois de terminar como vice-campeão, ele começou sozinho sua carreira de treinador de sucesso, que o levou a Reggiana, Parma, Juventus, Milan e Napoli na Itália, Chelsea e Everton na Inglaterra, PSG na França, Bayern de Munique na Alemanha e Real Madrid, onde ele viveu sua etapa mais vitoriosa (dez títulos).

Num jogo em que as revoluções tácticas e a figura do treinador ganharam relevância, Ancelotti apelou ao valor da simplicidade como arma de triunfo.

Ancelotti também poderá contar com sua excelente gestão de grupo, que no Brasil servirá para lidar com as recorrentes lesões e polêmicas do astro Neymar, caso o camisa 10 opte por dar sequência a sua carreira na Seleção.

"No futebol tudo já está inventado, não há segredos. No final das contas, ser simples é o melhor", disse ele à Fox Sports no ano passado.

Quase três décadas após estrear à beira dos gramados, o grisalho das sobrancelhas indomáveis e "amigo" dos seus jogadores vai comandar uma seleção pela primeira vez.

Os pentacampeões não são completamente estranhos para ele. Além de lhe tirar o título mundial em 1994, vários brasileiros foram peças-chave em suas equipes.

Kaká, último brasileiro a vencer uma Bola de Ouro (2007), o ajudou a conquistar cinco troféus no Milan, e Vinicius Jr, Rodrygo e Éder Militão outros seis em sua segunda passagem por Madri, iniciada em 2021.

"Ele é o melhor treinador do mundo", disse Vini, a quem Ancelotti protegeu de ataques racistas e o transformou em um dos melhores jogadores da atualidade.

O desafio de alcançar a glória adiou seu desejo de se aposentar para passar mais tempo com sua segunda esposa, Mariann Barrena, e os netos. Seu filho Davide, assistente no Real Madrid, segue seus passos.

Amante da boa gastronomia e de vinhos, e dono de um humor fino, Ancelotti se recusa a classificar os contratempos no esporte e na vida como fracassos.

"Quando você está com a consciência tranquila por ter tentado fazer o seu melhor, nunca será um fracasso", defende ele.

Mas no Brasil, país mais vezes vencedor da Copa, a torcida não aceitará nenhum resultado abaixo do título mundial após 24 anos.

