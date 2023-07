Alcaraz estreia em Wimbledon com boa vitória sobre francês Jeremy Chardy

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, se classificou para a segunda rodada de Wimbledon nesta terça-feira (4), ao derrotar o francês Jeremy Chardy (542º).

Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-0, 6-2 e 7-5, em uma hora e 53 minutos.

Na próxima fase, ele terá pela frente outro francês, que sairá do duelo entre Alexandre Müller (84º) e Arthur Rinderknech (82º).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jogando na quadra central, Alcaraz não deu chances para Chardy e venceu os oito primeiros games da partida (6-0 e 2-0).

No terceiro set, o francês conseguiu abrir 4-2 após quebrar o serviço de Alcaraz, que reagiu logo em seguida e empatou em 4-4.

Uma última quebra no 11º game serviu para o espanhol sacar para a vitória e fechar o jogo com um ace.

"Joguei muito bem no início. No terceiro set ele subiu de nível, mas gosto das trocas de bola e, mesmo que esse terceiro set tenha sido mais apertado, estou feliz", comentou Alcaraz.

Chardy, de 36 anos, anunciou no último sábado que irá se aposentar do tênis após sua participação em Wimbledon. Ele ainda está na disputa do torneio de duplas.

Após a derrota, o francês deixou a quadra sob os aplausos do público e de Alcaraz.

ig/pm/cb/aa