Swiatek estreia em Wimbledon vitória tranquila sobre chinesa Zhu Lin

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, estreou em Wimbledon com uma vitória tranquila sobre a chinesa Zhu Lin (34ª) nesta segunda-feira (3).

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-3, em uma hora e 20 minutos.

A polonesa, atual campeã de Roland Garros e do US Open, mostrou progresso na grama, sem dar chances para Lin, uma adversária com um ranking alto para se enfrentar na primeira rodada.

"Eu me sinto confiante, fiz um bom trabalho", disse a tenista de 22 anos.

Swiatek, que nunca passou das oitavas de final em Wimbledon e que no ano passado foi eliminada na terceira rodada, vai enfrentar na próxima fase a vencedora do duelo entre a italiana Martina Trevisan (64ª) e a espanhola Sara Sorribes (84ª).

"Depois de vencer Roland Garros no ano passado, me senti sobrecarregada. Este ano, tirei um tempo para aproveitar e depois voltei ao trabalho", disse a polonesa sobre a mudança de estratégia após a temporada de saibro na transição para a grama.

