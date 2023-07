PRINCIPAIS NOTÍCIAS

FRANÇA DISTÚRBIOS: Prefeitos da França expressam repúdio a distúrbios "inaceitáveis"

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia reivindica pequenos avanços na guerra e denuncia novos ataques russos

ISRAEL PALESTINOS: Oito palestinos mortos em operação israelense na Cisjordânia

=== FRANÇA DISTÚRBIOS ===

PARIS:

Prefeitos franceses expressam repúdio a distúrbios 'inaceitáveis'

Os prefeitos da França expressaram, nesta segunda-feira (3), repúdio à atual onda de violência urbana em resposta ao ataque contra a residência de um deles, após quase uma semana de distúrbios noturnos que parecem estar em queda.

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia reivindica pequenos avanços na frente de batalha e denuncia novos ataques russos

A Ucrânia afirmou nesta segunda-feira (3) que recuperou 37 quilômetros quadrados no leste e sul do país em uma semana, no âmbito da contraofensiva de suas tropas, ao mesmo tempo que denunciou novos ataques das forças russas em outra área da frente de batalha.

=== ISRAEL PALESTINOS ===

JENIN:

Oito palestinos morrem em incursão israelense em grande escala na Cisjordânia

O exército israelense matou oito palestinos nesta segunda-feira (3) em Jenin, na Cisjordânia ocupada, durante uma "ampla operação antiterrorista" que incluiu ataques com drones.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

RIO JATUNYACU:

Tribunais e floresta, as duas frentes de batalha contra a mineração na Amazônia equatoriana

Sentadas ao lado de uma fogueira, mulheres kichwas relembram o dia que enfrentaram, há três anos, garimpeiros de ouro ao longo do rio Jatunyacu, na Amazônia do Equador. Desde então, além da floresta, travam também uma batalha nos tribunais contra o efeito devastador da exploração.

-- EUROPA

BRUXELAS:

Europa busca aliviar restrições para cultivos geneticamente modificados

A Comissão Europeia apresentará uma proposta na quarta-feira (5) para aliviar as atuais restrições aos cultivos geneticamente modificados, que já foram denunciadas por grupos ambientalistas e legisladores de esquerda.

=== ECONOMIA ===

RIAD:

Arábia Saudita e Rússia limitam oferta de petróleo

A Arábia Saudita prorrogará a redução de sua produção de petróleo em um milhão de barris por dia (bd) para elevar os preços, anunciou o Ministério da Energia nesta segunda-feira (3), mesmo dia em que a Rússia informou que cortará suas exportações em 500.000 bd em agosto.

HANOI:

Plantar arroz à noite, a solução dos agricultores no Vietnã ante calor extremo

São três da manhã, e Tran Thi Lan caminha no escuro, plantando arroz. Como muitos produtores de arroz no Vietnã, ela é forçada a trabalhar à noite durante os verões, cada vez mais quentes.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

A moda surrealista de Schiaparelli abre a Semana da Alta-Costura de Paris

Um desfile surrealista de Schiaparelli abriu a Semana de Alta-Costura feminina em Paris nesta segunda-feira (3), em um clima de preocupação devido aos protestos nas ruas, que levaram Céline a cancelar um show.

PARIS:

'Estava louco': 50 Cent comemora 20 anos de seu primeiro álbum

O rapper americano 50 Cent prepara uma turnê mundial para marcar o 20º aniversário de seu primeiro álbum, "Get Rich or Die Tryin'", lançado em uma época na qual, confessou em entrevista à AFP, que "estava louco".

=== ESPORTE ===

-- TÊNIS

Acompanhamento do torneio de Wimbledon

