Jogadoras pedem melhores condições para futebol feminino no Uruguai

Mais de 300 jogadoras profissionais do Uruguai se reuniram nesta segunda-feira (3) para reivindicar melhores condições para o futebol feminino no país, enfatizando que "chegou a hora de ocupar o lugar que merece no mundo do esporte".

É o que afirma um comunicado lido na sede da Associação Uruguaia de Jogadores Profissionais de Futebol (MUFP) em Montevidéu.

"Exigimos igualdade de oportunidades e acesso a instalações, recursos e apoio financeiro adequados", disse Graciana Ravelo, jogadora de futebol e advogada, ao anunciar as demandas.

"As diferenças de gênero não podem continuar a ditar o acesso e o desenvolvimento do nosso futebol", destacou.

As jogadoras fizeram um apelo à Associação Uruguaia de Futebol (AUF), o órgão máximo do futebol no Uruguai, assim como a clubes e patrocinadores para "investir no futebol feminino".

"Não vamos continuar tolerando treinos em condições deploráveis, nem em várzeas ou praças públicas; usando vestiários sem o mínimo de infraestrutura e condições de higiene; que nos forneçam uniformes descartados do futebol masculino; que tenhamos que pagar para poder jogar, custear os traslados e, em alguns casos, até os técnicos e roupas; (nem) que os clubes não paguem as despesas médicas em caso de lesões", disse Ravelo.

E acrescentou: "Não vamos mais permitir planejamentos de curto prazo, improvisados e sem uma real visão de futuro".

Mais cedo, Katia Gómez, jogadora do Peñarol, reconheceu que "a luta não vai ser fácil" e que vai exigir "diálogo".

"Espero que as novas gerações possam desfrutar de um futebol muito mais profissional e com melhores condições", afirmou.

Fundada em 1946, a MUFP visa proteger os direitos dos futebolistas profissionais. A seção de futebol feminino foi inaugurada em 2021 e atualmente inclui cerca de 600 jogadoras, disse um porta-voz da entidade.

O futebol feminino federado é jogado no Uruguai há cerca de três décadas. Além da seleção principal, sub-20 e sub-17, cerca de vinte clubes uruguaios possuem equipes femininas em diferentes categorias.

