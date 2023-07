Exército sudanês renova pedido para recrutar combatentes ante confrontos contínuos

A capital do Sudão voltou a ser cenário de explosões e disparos entre os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR) e o Exército, que renovou sua convocação de combatentes depois de três meses de guerra.

Os combates começaram "às 04h e seguem desde então", assegurou à AFP um morador de Cartum, a capital desse país de 45 milhões de habitantes localizado no nordeste da África.

A cidade sofre com a escassez de comida, água e eletricidade desde que os combates começaram, em 15 de abril, entre o exército liderado pelo general Abdel Fatah al Burhan e os paramilitares das FAR do general Mohamed Hamdan Daglo.

O conflito, que se estende por todo território sudanês, já causou mais de 3.000 mortes e deixou mais de 2,2 milhões de descolados internos. Outras 645.000 pessoas fugiram para os países vizinhos, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Os médicos calculam, no entanto, que o balanço poderia ser muito maior, já que mais de 60% dos hospitais e centros de saúde nas áreas de combate estão "fora de serviço".

Além de Cartum, os confrontos são especialmente violentos em Darfur, uma enorme região fronteiriça com o Chade que já foi palco de uma sangrenta guerra civil nos anos 2000.

Nesta segunda-feira (3), o Exército anunciou que estava pronto para "receber e preparar" combatentes voluntários.

Na semana passada, o general Burhan já havia pedido aos sudaneses "jovens e todos os que podem se defender" para se unirem às suas tropas. Mas a maioria dos civis recusou o pedido e espera que o conflito termine o quanto antes.

