Denúncia contra Valverde por agressão a jogador do Villarreal é arquivada

A denúncia do jogador do Villarreal Álex Baena contra o uruguaio Federico Valverde, do Real Madrid, por uma suposta agressão, foi arquivada provisoriamente, informou o Tribunal Superior de Justiça de Madri (TSJM) nesta segunda-feira (3).

Segundo um comunicado do TSJM, o juiz encarregado do caso considerou que "a perpetração do delito que deu origem à formação da causa não está devidamente justificada".

Baena denunciou Valverde no dia 8 de abril, após a vitória do Villarreal sobre o Real Madrid por 3 a 2 no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

Segundo a imprensa local, Valverde acertou um soco em Baena depois de esperá-lo no estacionamento do estádio após a partida.

Na esfera esportiva, foi proposta uma suspensão de cinco jogos para o meia do Real Madrid por conta do episódio.

O Comitê de Competição (órgão disciplinar da Federação Espanhola de Futebol) deve agora se pronunciar sobre a proposta.

Caso a punição seja aplicada, Valverde ficará de fora das cinco primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, que começa no dia 13 de agosto.

