Comunicado do Business Wire :PHINIA, Inc.

PHINIA, Inc., líder em sistemas de combustível de alta qualidade, sistemas elétricos e peças de reposição concluiu sua separação da BorgWarner (NYSE:BWA) às 17h, horário de verão do leste de hoje, 3 de julho de 2023. Ela começará a ser negociada como uma empresa independente na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "PHIN" a partir da abertura do mercado em 5 de julho. .

O recém-empossado Presidente e Diretor Executivo, Brady Ericson, disse: "Hoje marca o início de uma jornada empolgante, pois buscamos posicionar a PHINIA, ao lado de nossas marcas Delphi, Delco-Remy® e Hartridge, como líderes mundiais de produtos em sistemas e componentes para sistemas de combustível, produtos de reposição e serviços. Estamos muito animados com o lançamento como uma empresa independente com a capacidade de dar forma e definir nosso próprio futuro."

- Fim -

Mais informação:

A PHINIA é líder de mercado e fornecedora independente de soluções e componentes de alta qualidade com mais de 100 anos de experiência em fabricação e relacionamentos com o setor, com um forte portfólio de marcas que inclui Delphi, Delco Remy® e Hartridge. Com 12.900 funcionários em 44 locais em 20 países, a PHINIA tem sede em Auburn Hills, Michigan, EUA.

Trabalhando em veículos comerciais e aplicações industriais (caminhões pesados e médios, construção fora de estrada, aplicações marítimas, agrícolas e industriais) e veículos leves de passageiros, caminhões, vans e veículos utilitários esportivos), desenvolvemos sistemas de combustível e peças de reposição que mantêm motores de combustão operando com máximo desempenho, do modo mais limpo e eficiente possível, ao mesmo tempo em que investem em futuras tecnologias que irão liberar o potencial de combustíveis alternativos.

Ao fornecer o que o mercado precisa hoje para se tornar mais eficiente e sustentável, ao mesmo tempo em que desenvolvemos produtos e soluções inovadores para um amanhã mais limpo, somos o parceiro de escolha para uma gama diversificada de clientes industriais e de pós-venda, ao impulsionar nossa jornada compartilhada rumo a um futuro neutro em carbono e livre de carbono.

(Delco Remy® é uma marca registrada da General Motors Corporation, licenciada para BorgWarner PDS (Anderson) LLC)

Contato

Katherine Skidmore [email protected]

