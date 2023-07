Comunicado do Business Wire :GoWit

Liderando a rodada de financiamento estão o Esas Ventures, Alarko Ventures, APY Ventures e Mindvest GSYF (fundo de investimento em capital de risco).

Pioneer Retail Media Ads Platform GoWit raises U$ 1 Million (Photo: Business Wire)

A GoWit, uma start-up com presença global, é uma plataforma de anúncios multicanal para mercados que vendem seus anúncios para as marcas com as quais trabalham para gerar fluxos de receitas adicionais significativos.

Na sequência do lançamento bem-sucedido de seu produto de SaaS (Software como serviço), o GoWit RMA (Anúncios de multimídia a varejo), a empresa registrou um rápido crescimento, tendo anunciado parcerias com varejistas de e-commerce renomados. Sua plataforma exclusiva, a RMA, permite a várias marcas e vendedores online aumentar o reconhecimento, a visibilidade do produto, o engajamento dos clientes e as vendas.

Essa primeira rodada de investimentos permitirá à GoWit explorar seu potencial global, reunindo varejistas e marcas em uma única plataforma de anúncios de próxima geração que lhes permite rentabilizá-los e competir no mercado em constante evolução.

Além disso, com esse investimento, a GoWit dará início à sua expansão em nível mundial, bem como irá investir no desenvolvimento de produtos e de sua equipe. Isso lhe permitirá atingir seu objetivo: oferecer uma melhor experiência aos clientes.

O principal propósito da GoWit é criar um ecossistema de anúncios de multimídia a varejo descentralizado, transparente e no qual a privacidade seja protegida, disponibilizando as tecnologias de publicidade com maior valor acrescentado possível. Ao investir nos produtos e nas pessoas, a GoWit usará essa rodada de financiamento para expandir seu alcance entre os varejistas, permitindo que as marcas estabeleçam uma conexão com o público-alvo desejado de forma eficaz e conquistem uma posição firme no mercado altamente competitivo atual.

Emrah ADSAN, CEO e cofundador da GoWit, explica: "Desde o início que nosso objetivo tem sido transformar nosso fluxo de publicidade e criar um ecossistema democratizado. Após o lançamento do RMA, nosso produto altamente bem-sucedido, assinamos contratos e anunciamos diversas parcerias com empresas reconhecidas a nível internacional. Esse sucesso chamou a atenção para o fato de existir uma necessidade no mercado e tem sido um excelente caso de uso para atingir o "product-market fit" (ajuste do produto ao mercado). Estou muito grato aos nossos investidores por terem nos apoiado no sentido de impulsionar a mudança."

Ele também acrescentou: "Além de divulgar nossa oferta no âmbito dos anúncios multimídia a varejo, também queremos alcançar uma base de clientes mais abrangente a nível mundial. Esse investimento vai ajudar a aumentar o reconhecimento da GoWit e a expandir o alcance de nosso produto bem-sucedido, o RMA, em diferentes mercados e regiões".

Emrah Adsan - [email protected]

