Comunicado do Business Wire :Ferrer

O evento IMPAHCT (International Meeting on Pulmonary Hypertension Clinical Treatment), organizado pela farmacêutica Ferrer, reuniu mais de 150 pneumologistas e cardiologistas de mais de 30 países, consolidando o compromisso da empresa com o avanço da pesquisa e tratamento da hipertensão pulmonar.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230703972388/pt/

Audience at IMPAHCT (International Meeting on Pulmonary Hypertension Clinical Treatment) organized by pharmaceutical company Ferrer (Photo: Ferrer)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um dos principais temas discutidos no evento foi a importância de encaminhar os pacientes para centros especializados o antes possível. Dados recentes mostram que, apesar dos avanços nos últimos anos, o tempo desde o início dos sintomas até o diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar costuma ser superior a dois anos1. Especialistas pediram protocolos para agilizar os encaminhamentos e destacaram a necessidade de diagnóstico precoce e abordagem integral do tratamento, o que possibilitará um atendimento mais personalizado e eficaz.

Segundo Gabor Kovacs, pneumologista e professor da Universidade Médica de Graz (Áustria), "seria ótimo se pneumologistas e cardiologistas, sempre que suspeitassem de HP ou vissem sinais ou sintomas sugestivos de HP, pudessem encaminhar os pacientes para um centro especializado e acelerar o diagnóstico, permitindo iniciar a terapêutica e melhorar o seu prognóstico e qualidade de vida. Também ajudaria o público em geral a reconhecer alguns dos sintomas da doença, como sentir falta de ar durante a prática de esportes, e levá-los a sério".

O evento contou ainda com a comunidade de pacientes, por meio de representantes das principais associações europeias, reforçando assim as abordagens às necessidades médicas e sociais não atendidas.

Além disso, durante o IMPAHCT, foram discutidas as Diretrizes de 2022 da Sociedade Europeia de Cardiologia e da Sociedade Respiratória Europeia relacionadas com o diagnóstico e tratamento da hipertensão pulmonar4, que prevê o uso de prostaciclinas parenterais. Esses avanços representam uma oportunidade promissora para melhorar os resultados para pessoas com hipertensão arterial pulmonar.

Segundo Jorge Cuneo, diretor de Medicina da Ferrer, "essas doenças têm baixa prevalência e, infelizmente, isso significa que existem inúmeras necessidades médicas não atendidas. Além disso, a hipertensão pulmonar tem uma taxa de mortalidade muito alta, sendo crucial agir de forma rápida, pois o diagnóstico precoce pode fazer uma grande diferença no prognóstico da doença".

Oscar Pérez, diretor de Marketing, Acesso ao Mercado e Preços e diretor de Desenvolvimento de Negócios da Ferrer, enfatizou que "como uma empresa comprometida com a inovação e o desenvolvimento de soluções terapêuticas transformadoras, é um prazer contribuir para a pesquisa e acessibilidade dessas terapias. Também é um prazer contar com o apoio da comunidade médica e representantes de associações de pacientes neste evento".

Referências:

-- Didden EM, Lee E, Wyckmans J, Quinn D, Perchenet L. Time to diagnosis of pulmonary hypertension and diagnostic burden: A retrospective analysis of nationwide US healthcare data. Pulm Circ. Janeiro de 2023;13(1) e12188.

-- Hoeper MM, Humbert M, Souza R, Idrees M, Kawut SM, Sliwa-Hahnle K, et al. A global view of pulmonary hypertension. Lancet Respir Med. Abril de 2016;4(4):306-22.

-- Simonneau G, Montani D, Celermajer DS, Denton CP, Gatzoulis MA, Krowka M, et al. Haemodynamic definitions and updated clinical classification of pulmonary hypertension. Eur Respir J. 24 de janeiro de 2019;53(1):1801913.

-- Humbert M, Kovacs G, Hoeper MM, Badagliacca R, Berger RMF, Brida M, et al; ESC/ERS Scientific Document Group. 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. Eur Respir J. 6 de janeiro de 2023;61(1):2200879.

-- https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php

-- Peacock AJ, Murphy NF, McMurray JJ, Caballero L, Stewart S. An epidemiological study of pulmonary arterial hypertension. Eur Respir J. Julho de 2007;30(1):104-9.

-- Behr J, Nathan SD. Pulmonary hypertension in interstitial lung disease: screening, diagnosis and treatment. Curr Opin Pulm Med. 1º de setembro de 2021;27(5):396-404.

-- King CS, Shlobin OA. The trouble with group 3 pulmonary hypertension in interstitial lung disease: dilemmas in diagnosis and the conundrum of treatment. Chest. 2020;158(4):1651-1664.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230703972388/pt/

Contato

Para mais informações, entre em contato com:

Ferrer [email protected] Tel.: +34 936 003 779

LLYC [email protected] Tel.: +34 932 172 217

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.