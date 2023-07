Tiroteio nos EUA termina em dois mortos e 28 feridos

Pelo menos duas pessoas morreram e 28 ficaram feridas, em um tiroteio na madrugada deste domingo (2) em uma festa de rua na cidade americana de Baltimore, disseram autoridades locais.

A polícia recebeu várias ligações sobre um tiroteio pouco depois da 00h30 de domingo (1h30, no horário de Brasília) no bairro do Brooklyn dessa cidade do estado de Maryland, disse o xerife Rich Worley em entrevista coletiva.

"Quando os policiais chegaram, identificamos várias vítimas com ferimentos de bala", relatou Worley, acrescentando que todas têm entre 13 e 32 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma mulher de 18 anos foi encontrada morta no local e um homem de 20 anos faleceu após ser levado a um hospital. Nove vítimas foram levadas para hospitais próximos, e outras 20, para hospitais da região, acrescentou.

Até a tarde deste domingo, 18 dos 28 feridos haviam tido alta dos hospitais. Alguns dos hospitalizados permanecem em estado crítico.

O motivo deste novo capítulo na crise de violência por armas de fogo nos Estados Unidos ainda é desconhecido, e a polícia fez um apelo para que qualquer pessoa se apresente se tiver informações sobre o responsável.

"Nossos oficiais continuam investigando a cena do crime", informou Worley, acrescentando que mais de um agressor abriu fogo durante a festa. "Esta foi uma cena do crime enorme, estamos falando de várias quadras".

Por sua vez, o prefeito de Baltimore, Brandon Scott, disse em uma coletiva de imprensa que se trata de "uma tragédia absoluta que não deveria ter acontecido".

"Devemos nos unir como Baltimore e envolver esta comunidade de Brooklyn em nossos braços", acrescentou.

O prefeito também disse que o tiroteio evidencia "a necessidade de lidar com a proliferação excessiva de armas ilegais" no país e "a capacidade daqueles que não deveriam tê-las de tê-las em suas mãos".

"Não vamos parar até encontrar os covardes que simplesmente decidiram atirar em dezenas de pessoas", prometeu.

Baltimore tem uma das maiores taxas de homicídio nos Estados Unidos, que por sua vez tem a maior taxa de mortes por armas de fogo de todos os países desenvolvidos, com um total de 20.200 mortes em 2022, de acordo com a organização Violence Archive.

sco/aha/pc/zm/tt/am