Quatro policiais mortos em ataque talibã no Paquistão

Quatro policiais morreram, neste domingo (2), em um ataque a tiros, reivindicado pelos talibãs paquistaneses, na província de Baluchistão, no sudoeste do Paquistão, disseram as autoridades.

Um grupo de dez homens armados atacaram policiais e agentes paramilitares da polícia fronteiriça em um posto de controle de estradas no distrito de Zhob, o que provocou um tiroteio que durou duas horas.

"Quatro dos agentes de segurança, incluindo três policiais e um oficial do Corpo de Fronteiras, morreram no ataque. Um dos possíveis agressores também morreu, mas ainda não foi identificado", disse à AFP uma autoridade do distrito, Saeed Umrani.

Mais tarde, o grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) reivindicou a autoria do ataque em um comunicado e identificou o agressor morto a tiros pela polícia.

O TTP é um grupo distinto dos talibãs do Afeganistão, mas compartilha uma ideologia semelhante.

Os ataques do TTP, em sua maioria contra as forças de segurança, aumentaram desde o fim de um cessar-fogo acordado com o governo do Paquistão em novembro e desde a chegada dos talibãs ao poder no Afeganistão, em 2021.

