Patrick Vieira é o novo técnico do Strasbourg

O Strasbourg, da França, anunciou Patrick Vieira neste domingo (2) como novo técnico da equipe, chegando com um contrato de três temporadas.

O ex-volante, de 47 anos, substitui no cargo Drédéric Antonetti, demitido no início da semana, apesar de ter conseguido manter o clube na primeira divisão francesa.

Com Vieira, o Strasbourg aposta em um ícone do futebol francês, que disputou 107 jogos pelos 'Bleus', 21 deles com a braçadeira de capitão, e foi campeão mundial em 1998 e da Eurocopa de 2000.

Como jogador, Vieira também levantou vários troféus pelos clubes que defendeu. Depois de se destacar no Cannes, passou por vários grandes da Itália (Milan, Juventus e Inter de Milão) e Inglaterra (Arsenal e Manchester City).

Foram cinco títulos da Serie A, três da Premier League e um da Liga dos Campeões da Europa (em 2010, com a Inter).

Como treinador, sua carreira foi mais discreta. Começou no New York City FC em 2016, antes de assumir o Nice (2018-2020) na França e o Crystal Palace (2021-2023) na Inglaterra.

A chegada de Vieira também faz parte do desejo dos dirigentes do Strasbourg de dar início a "um novo ciclo", após o clube ter sido comprado no início da semana pelo consórcio americano BlueCo, que também é proprietário do Chelsea.

