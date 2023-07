Militar morre na queda de caça de fabricação russa na Venezuela

Um militar morreu, neste domingo (2), no acidente de um caça de fabricação russa em uma região montanhosa no norte da Venezuela durante manobras que antecedem o desfile de comemoração da declaração de independência do país, confirmou o presidente Nicolás Maduro.

"Lamento informar que durante as manobras de prática por ocasião dos atos comemorativos da nossa independência, uma aeronave da nossa Aviação Militar Bolivariana despencou, ocasionando a morte do ilustre piloto Coronel Paulino José Milán Sabino", escreveu o mandatário no Twitter.

As Forças Armadas indicaram, em um comunicado, que o avião "caiu no solo" às 9h45 (10h45 no horário de Brasília) deste 2 de julho no município de Guaicaipuro, no estado de Miranda, a aproximadamente 31 quilômetros de Caracas, "enquanto realizava manobra aérea na prática do desfile comemorativo de 5 de julho".

