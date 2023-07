Liverpool anuncia contratação do meia húngaro Dominik Szoboszlai

O Liverpool anunciou neste domingo (2) a contratação do meia húngaro Dominik Szoboszlai, que estava no RB Leipzig.

Segundo a imprensa local, o jogador de 22 anos (32 jogos pela seleção) assinou um contrato de cinco anos, com multa rescisória de 70 milhões de euros (R$ 368 milhões na cotação atual).

Szoboszlai foi descoberto quando tinha 15 anos pelo Red Bull Salzburg. Desenvolveu seu futebol no Liefering, filial da equipe de Salzburgo, até entrar para o time principal em maio de 2018.

Dois anos e meio depois, com 26 gols marcados em 83 jogos, ele continuou sua ascensão e chegou ao RB Leipzig em janeiro de 2021. No clube alemão foram 91 jogos, com 20 gols e 22 assistências.

Szoboszlai é o segundo reforço do Liverpool para a próxima temporada, depois da contratação do argentino Alexis Mac Allister, que estava no Brighton.

Os 'Reds' terminaram o Campeonato Inglês na quinta posição, a quatro pontos da zona de classificação para a Liga dos Campeões, e terão que se conformar em disputar a Liga Europa.

