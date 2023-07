Israel liberta capacetes azuis de Fiji suspeitos de narcotráfico

Israel libertou os três capacetes azuis de Fiji presos por tráfico de drogas após descartar que a substância que transportavam, em sua passagem da Jordânia para Israel, fosse cocaína líquida, anunciou a polícia neste domingo (2).

Os três soldados serviam na força de observação que as Nações Unidas mantêm nas Colinas de Golã, chapada síria ocupada por Israel desde 1967, e foram presos em 25 de junho na fronteira entre Israel e a Jordânia.

Fontes da agência tributária de Israel e a polícia indicaram que haviam sido presos durante um controle de rotina em uma das passagens fronteiriças.

As autoridades suspeitaram de alguns supostos kits de fabricação de perfumes que os membros do grupo carregavam, indicou um comunicado israelense divulgado na semana passada, e "que incluíam garrafas com cocaína líquida".

A prisão preventiva para os soldados foi estendida por uma vez na quarta-feira, mas na quinta foram libertos após ser comprovado "que a substância nas garrafas não era droga", disse um porta-voz da polícia à AFP.

Israel tomou as Colinas de Golã na Guerra dos Seis Dias em 1967. Desde 1974, um contingente de soldados da ONU vigia o cessar-fogo entre os países, firmado no mesmo ano.

Atualmente, a força de paz conta com aproximadamente 1.000 soldados de mais de dez países, entre eles, Argentina, Fiji, Irlanda e Nepal.

