Empresa pagará R$ 47 mil para funcionário que der 10 mil passos por dia

Uma empresa está fazendo seleção para um CEO diferenciado. A GymBird está buscando uma pessoa para andar 10 mil passos em um dia por um salário de 10 mil dólares, mais de 47 mil reais na atual cotação. Um dos ofícios é incentivar as pessoas a se movimentarem com mais frequência.

Além da caminhada, o cargo de ‘Chief Step Officer’ precisa cumprir alguns outros requisitos, mas deixa claro que não é preciso nenhum conhecimento ou experiência prévia em condicionamento físico.

LEIA MAIS | Família britânica busca ‘babá de cães’ e oferece salário de R$ 600 mil por ano

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar disso, o novo CSO terá de treinar por um mês para assumir a vaga, compartilhando as experiências nas redes sociais semanalmente para incentivar outras pessoas a caminharem com mais frequência. A empresa disponibilizará um smartwatch para monitorar as atividades.

A motivação da vaga inusitada acontece com base em um estudo de 2022, publicado pela revista JAMA Neurology, que associou o menor risco de demência em pessoas que dão mais de 9,8 mil passos diários.

A nova empresa afirma que esta será sua primeira contratação e que espera “ajudar a apoiar as pessoas em sua jornada para trabalhar até 10 mil passos em um dia”.

Para concorrer a vaga, os interessados devem se inscrever até 19 de julho de 2023, às 23h59, no horário padrão da Montanha (MST).

Confira os requisitos

- Pelo menos 18 anos de idade;

- Deve ser cidadão dos Estados Unidos ou residente legal permanente;

- Uma recapitulação em vídeo semanal de 2 minutos de como o trabalho está indo;

- Um parágrafo escrito no final de cada semana descrevendo suas atividades, desafios, sucesso e sentimentos gerais;

- Uma postagem de mídia social a cada semana durante o mês para encorajar e capacitar outras pessoas a dar o primeiro passo.



LEIA MAIS: