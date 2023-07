Elefante retorna à Tailândia após crise diplomática com Sri Lanka

Um elefante tailandês que foi dado como presente ao Sri Lanka retornou, neste domingo (2), para sua terra matal, após uma crise diplomática entre os dois países por acusações de maus-tratos.

Mathu Raja, de 29 anos, conhecido em seu país natal com o nome de Sak Surin, foi um presente das autoridades tailandesas ao Sri Lanka em 2001.

No ano passado, porém, a Tailândia pediu que ele fosse devolvido, em consequência de acusações de que o paquiderme teria sido vítima de maus-tratos no templo budista do sul do Sri Lanka em que vivia.

Em novembro de 2022, o governo cingalês decidiu cuidar do animal, que estava ferido e coberto de abcessos.

A viagem ocorreu "perfeitamente", declarou o ministro tailandês do Meio Ambiente, Varawut Silpa-archa, que recebeu o animal no aeroporto. "Seu estado é normal", completou.

