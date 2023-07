Sabalenka diz que não vai responder a perguntas sobre política em Wimbledon

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, afirmou neste sábado (1) que não vai responder a qualquer pergunta durante sua participação no torneio de Wimbledon sobre a invasão da Rússia à Ucrânia ou seus laços com o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko.

Em Roland Garros, Sabalenka não compareceu a duas coletivas pós-jogo, depois de ter sido perguntada em várias ocasiões sobre o tema.

"Antes de continuar, queria dizer que não falarei sobre política", anunciou a tenista de 25 anos, em entrevista prévia ao torneio de Wimbledon.

"Estou aqui para falar apenas de tênis. Por favor, respeitem isso. Se tiverem alguma pergunta política, podem fazê-la à WTA ou aos organizadores do torneio, eles vão enviar as transcrições das minhas respostas nos torneios anteriores", acrescentou.

Como todos os jogadores russos e bielorrussos, Sabalenka foi excluída de Wimbledon em 2022. Este ano, a exclusão foi retirada, mas todos tiveram que assinar uma declaração de neutralidade e não podem defender as bandeiras de seus países.

Perguntada sobre a recepção que espera do público londrino, a tenista afirmou que "espero apenas que me apoiem como fizeram nos anos anteriores".

Sabalenka foi semifinalista em Wimbledon em 2021 e é uma das três grandes favoritas ao título este ano, ao lado da polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, e da cazaque Elena Rybakina, atual campeã.

